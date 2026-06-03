Las obras para demoler el puente de acceso a Mutxamel obligan a cortar el paso a El Cantalar ... y no por poco tiempo

Al puente de la CV-800 en Mutxamel le queda poco para seguir en pie. Han comenzado las obras de construcción de la rotonda que sustituirá al paso superior en la carretera comarcal que de acceso al municipio.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a los trabajos, que tienen una duración prevista de seis meses y un presupuesto superior al millón de euros.

La obra consiste en la demolición del llamado puente de Sant Pere en la CV-800, que hay nada más salir de la autovía y que toman miles de vehículos cada día en dirección al casco urbano de Mutxamel, a sus urbanizaciones, a la zona industrial y a Xixona o Busot.

El objetivo de la actuación es facilitar la circulación de la carretera y poner fin a la problemática que genera en la actualidad el paso superior, ya que limita la altura máxima de paso de los vehículos que van por debajo a 4,50 metros.

La solución proyectada es una rotonda, que contará con un radio exterior de 30 metros y contribuirá a reordenar la circulación y reducir el riesgo de accidentes. No se tienen que llevar a cabo expropiaciones porque la glorieta encaja en el espacio actual.

La primera consecuencia del inicio de las obras de construcción de la rotonda es que el camino de acceso a la Partida El Cantalar permanecerá cortado durante un periodo aproximado de dos meses.

Entrada y salida provisional

La conselleria, que pide disculpas por las molestias ocasionadas, indica que mientras duren los trabajos, el acceso y salida provisionales se realizarán desde la carretera por N-340, a través del Camino La Font del Pouet (frente oficinas de Bonnysa en La Font).

Tramo cortado por las obras, marcado entre las franjas rojas / INFORMACIÓN

Más de un camión se ha quedado enganchado sin poder pasar debajo del puente y se aprecian las marcas que han dejado vehículos pesados al rozar con la parte superior.

Renovación del firme

Los trabajos previstos consisten en el desmontaje y demolición del paso superior, fresado y renovación del firme, reposición de muros y cerramientos, excavaciones de tierras y terraplenes de plataformas, así como trabajos en la red de alumbrado y en la señalética, entre otros.

En la actualidad, este tramo de la carretera presenta una media de 17.282 vehículos diarios, siendo el índice de transporte pesado del 4,5 %. Por ello, la conselleria considera necesaria una actuación integral tanto para mejorar el tráfico, como la seguridad vial y las entradas al municipio.

El alcalde, Rafael García Berenguer, ha reivindicado esta actuación en los últimos años porque "era una necesidad para nuestro pueblo y una infraestructura clave para nuestro futuro". Por ello, ha agradecido la iniciativa del Consell, que "permitirá dar un paso más hacia un municipio mejor conectado".