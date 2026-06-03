Guerra de informes sobre la Torre de Reixes de El Campello: entre el "franco abandono" y el "riesgo de colapso parcial"

Una atalaya defensiva del siglo XVI que clama por una rehabilitación integral. Se trata de la Torre de Reixes de El Campello, un monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC) que sufre un proceso imparable de deterioro desde hace décadas.

La empresa propietaria ha enviado al Ayuntamiento un informe, elaborado por un arquitecto, en el que concluye que "no se ha detectado peligro de colapso inminente al estar detenidos los movimientos principales detectados en sus muros, habiéndose formado “arcos” que de momento resisten".

Por su parte, Esquerra Unida-Unides Podem ha aportado otro documento, encargado a la empresa especializada Arqueo Inventario, sobre el estado de conservación del monumento, en el que dictamina que el proceso de degradación "incrementa el riesgo de colapso parcial de algunos sectores de la torre".

Con estos dos informes, el alcalde, Juanjo Berenguer, en un decreto, ha resuelto dar a la propiedad diez días para que presente alegaciones y emita las justificaciones que considere respecto al informe que presentó EU-Podem.

El dueño del enclave reconoce que para detener la degradación son necesarias una serie de actuaciones, como la estabilización de la base, la consolidación de los muros perimetrales, la reparación de grietas, la impermeabilización de la cubierta para evitar la entrada de aguas pluviales y la consolidación tanto de la cubierta como del hueco de acceso, para evitar su derrumbe.

La atalaya defensiva de El Campello / INFORMACIÓN

La empresa, en las conclusiones, admite que el estado de la torre es "de franco abandono" y necesita un tratamiento de rehabilitación "en todos sus aspectos", peo descarta el riesgo de colapso inminente.

Vandalismo

También resalta que se han producido numerosos actos vandálicos, por lo que es preciso realizar un vallado disuasorio que evite el acceso a la atalaya. Por último, dada su ubicación al borde del acantilado y el mal estado en general de los alrededores al inmueble, es necesaria cartelería que informe de los riesgos "de caída al vacío". Eso sí, no indica quién ha de llevar a cabo estas dos medidas.

La Torre de Reixes, con pintadas / INFORMACIÓN

El informe que presenta EU-Podem, por su parte, constata que desde 2020 se ha producido un agravamiento "generalizado" del estado del bien, motivado fundamentalmente por la ausencia de intervenciones de conservación o restauración en todos estos años.

Añade que queda patente la aparición o intensificación de nuevos procesos de deterioro, como la ausencia total de cubierta, una grieta vertical de gran tamaño, descalces en la base y la pérdida progresiva de morteros originales de cal.

Derrumbes

Asimismo, debido al deterioro y "riesgo potencial" de desprendimientos, los arqueólogos no han podido acceder con seguridad al interior de la torre, pero aportan documentación gráfica (la que aparece en este artículo) que permite observar que el espacio se encuentra "totalmente colmatado por derrumbes procedentes de la coronación".

El alcalde concede 10 días a la propiedad para que alegue al informe del partido de la oposición

Como conclusión, incide en que la continuidad de los procesos de degradación, sumado a la ausencia de cubierta y a la erosión del terreno de apoyo, "incrementa de forma progresiva el riesgo de pérdida material del inmueble e incluso de colapso parcial de algunos sectores de la torre".

La Torre de Reixes, en una imagen cenital / INFORMACIÓN

A la vista de este "choque" de informes, el alcalde, en un decreto fechado el 15 de mayo, da diez días de plazo a la propiedad para que presente alegaciones al informe del partido político, antes adoptar una resolución.

Hace un año, el Ayuntamiento de El Campello, ante la inacción de los dueños a los requerimientos realizados para que actuara en la Torre de Reixes, también conocida como del Barranc d’Aigües, abrió el procedimiento para asumir de forma subsidiaria la reforma. Eso sí, anunció que le pasaría para el cobro el coste de los trabajos, cuantificados en 136.387,33 euros.

Subvenciones

La propiedad respondió con una propuesta: la cesión gratuita del monumento al Ayuntamiento por un periodo de 35 años. De esta forma, la administración local podría solicitar subvenciones, ya fuera a la Diputación o la Generalitat.

Grieta vertical en la Torre de Reixes / INFORMACIÓN

El alcalde descartó la iniciativa porque, pasado ese tiempo, ese Bien de Interés Cultural revertiría a la propiedad privada. El caso es que ha pasado un año y la atalaya sigue sin que nadie intervenga, y eso que la Conselleria de Cultura ha enviado múltiples requerimientos, hasta siete en tres años, para que el Ayuntamiento adopte las medidas pertinentes para salvar de la ruina el monumento.

La Torre de Reixes fue construida en el siglo XVI dentro del plan ordenado en 1554 por el duque de Maqueda, virrey de Valencia, que incluyó la construcción de otras torres que jalonan la costa de la Comunidad Valenciana y sirvió como parte del sistema vigía del litoral que daba la voz de alarma ante ataques por mar.