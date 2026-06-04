El colegio de Sant Joan de hace un siglo que usa el gimnasio para dar clase y donde los alumnos comen en aulas
El Cristo de la Paz tiene goteras, la orientadora comparte espacio y no hay clases para inglés o música
Un colegio que tiene cien años, el más antiguo de Sant Joan d'Alacant, pasa por una etapa de nubarrones y no parece que a corto plazo se vaya a despejar la situación. Se trata del colegio Cristo de la Paz, situado enfrente de la casa consistorial, en plena Rambla.
El edificio presenta una larga serie de deficiencias, tanto en mantenimiento como en infraestructuras, que afectan al funcionamiento del centro, que cuenta con 433 estudiantes de Infantil y Primaria. Empezando por el gimnasio, que fue una realidad en 2020, pero que nunca funcionó como tal. ¿El motivo? Se necesitaba espacio para aulas y se cogió de donde había.
No es el único: tampoco hay aula para las especialidades de música y de idiomas, de manera que se hace uso de los pasillos. La orientadora del centro, por su parte, comparte su espacio con maestros especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, con lo que la privacidad brilla por su ausencia. La sala de profesores es para diez personas y son 36, con lo que tampoco caben.
A la hora del comedor llega otro de los dramas, ya que está concebido para 56 escolares y se quedan 220. Así que no queda más remedio que reconvertir aulas en zona de comida.
Tubos oxidados
Por lo que respecta al edificio centenario, tiene desconchones y la valla que rodea el colegio está oxidada, de manera que no hay mes que pase sin que se caigan uno o dos tubos, con el consiguiente peligro.
De la climatización mejor no hablar, como ocurre en la mayoría de centros públicos, dando clase a 30 grados, a lo que se suma zonas de sombra que son claramente insuficientes. Las hierbas crecen en la parte de atrás del gimnasio y el patio presenta una serie de agujeros o desniveles que provocan caídas entre los alumnos más pequeños.
Llevamos el tema del trabajo a otro nivel, vamos a casa y seguimos siendo maestros y mimando nuestra escuela
La AMPA, por ello, en un escrito ha solicitado al gobierno local del PP que los servicios técnicos municipales realicen una valoración del estado actual de las instalaciones y que elabore un plan de actuación con calendario, prioridades y plazos estimados para resolver las incidencias que sean de competencia municipal.
Las familiares ha clasificado las actuaciones en tres tipos: urgentes, que afectan directamente a la seguridad del alumnado; de brigada, que son de mantenimiento ordinario y realizadas por operarios municipales; e importantes, como el arreglo de aseos, puertas o el suelo de un edificio que es todo de hormigón. Además, han abierto una recogida de firmas en change.org por un colegio "seguro y adaptado a las necesidades" de su alumnado.
El concejal de Educación, Marcos Piña, conocedor de las demandas planteadas, subraya que están recogidas en los presupuestos de 2026 "para atender las actuaciones más urgentes y todas aquellas que puedan ir surgiendo". Presupuestos que, por otra parte, todavía no ha presentado el equipo de gobierno del PP para su aprobación.
El jefe de estudios del Cristo de la Paz, Juan Jesús Morales, intervino en el último pleno ordinario para poner negro sobre blanco el compromiso de los profesores, no solo de este colegio, ante las necesidades que tienen: "Lijamos puertas, las pintamos, hace unas semanas llovió muy fuerte y fuimos a achicar agua".
Mimar la escuela
Morales destaca que dedican tiempo y esfuerzo "a mimar algo, llevamos el tema del trabajo a otro nivel, vamos a casa y seguimos siendo maestros y mimando nuestra escuela".
Por su parte, el alcalde de Sant Joan, Santiago Román, agradece a los representantes de la comunidad educativa que asistieran al pleno para informar "de primera mano sobre sus verdaderos" problemas. "Nos solidarizamos con ellos y, al mismo tiempo, somos conscientes de que el Consell del PP va a dar solución a toda esta serie de reivindicaciones, algunas de las cuales vienen arrastrando durante años", recalca.
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