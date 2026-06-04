El corredor verde del Montnegre de 22 kilómetros y 15 millones ya tiene fecha de inicio de las obras: en diciembre y a por el cañaveral

El megaproyecto del corredor verde del río Montnegre de Tibi a El Campello ya tiene fecha de inicio de las primeras obras: será el próximo mes de diciembre. El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha afirmado que los trabajos en el cauce, que llevará a cabo Tracsa mediante un encargo realizado por la Generalitat, se centrarán en la eliminación del cañaveral y la colocación de tela geotextil para impedir de nuevo su crecimiento.

El Consell va a destinar más de 15 millones a esta gran infraestructura, de los que ya ha consignado en los presupuestos para este ejercicio 2026 una partida de 380.000 euros que permitirá arrancar con la regeneración del cauce para convertirlo en un corredor verde abierto a la ciudadanía que reforzará, a su vez, la protección del territorio frente a futuras riadas.

Una vez se haya completado esta primera fase, los siguientes pasos serán la redacción de los proyectos básicos que determinarán las condiciones de las sendas ciclistas, los miradores, las zonas de laguna, así como los caudales ecológicos.

El corredor verde del río Montnegre, una actuación de 20 kilómetros de longitud que discurrirá por el cauce del río a su paso por seis municipios. Tibi, Xixona, Mutxamel, El Campello, Alicante y Sant Joan, se desarrolla en colaboración con la Diputación y va a contar con el asesoramiento científico de la Universidad de Alicante para el diseño y ejecución de la vía verde.

Reivindicación

"Hemos pasado de una reivindicación histórica a la puesta en marcha del proyecto, lo hemos dotado de financiación ya para 2026 y muy pronto comenzará la ejecución del mismo", ha señalado Mérida.

El proyecto supondrá un "salto cualitativo" en la disponibilidad de espacios verdes en la provincia de Alicante. "El Motnnegre se va a erigir en la columna vertebral de la estrategia de regeneración diseñada por el Consell para aumentar la resiliencia del territorio frente a futuros fenómenos meteorológicos extremos", ha explicado Mérida.

Intervención de Raúl Mérida / INFORMACIÓN

De los 15 millones que invertirá la Generalitat en el corredor verde, 3,4 millones se destinarán al desbroce y trituración de cañaverales y vegetación intrusiva, 2,9 millones a la restauración de la cubierta vegetal, otros 2,9 millones al cubrimiento, mantenimiento y retirada de coberturas opacas y un millón a actuaciones en terraplenes y distribución de restos, entre otros.

Asimismo, el Consell también invertirá dos millones en la construcción de una pasarela al final del corredor verde que unirá el paseo marítimo del casco urbano de El Campello con el de Muchavista y dará continuidad a la vía litoral de la costa de Alicante.

"Desde la Generalitat estamos impulsando una estrategia verde centrada en soluciones basadas en la naturaleza, un concepto arraigado en otros países de nuestro entorno y que tuvo un hito en la provincia de Alicante con el parque de la Marjal, una iniciativa pionera y que marcó el camino para aumentar la resiliencia del territorio", ha señalado Mérida.

La diputada de Ciclo Hídrico se dirige a los asistentes a la jornada sobre el corredor verde / INFORMACIÓN

El comisionado ha realizado este anuncio durante la inauguración este jueves de la jornada "Adaptación del territorio mediante infraestructura verde: El corredor verde del Monnegre", que ha tenido lugar este jueves y en la que también ha participado la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna, y la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo, entre otros.

Además, ha contado con la presencia del alcalde de Tibi, José Luis Candela; Xixona, Isabel López; Mutxamel, Rafael García Berenguer: y Sant Joan d'Alacant, Santiago Román, localidades por cuyo término municipal transcurre el cauce del Montnegre.

Tormenta de ideas

Asimismo, en la jornada también han participado arquitectos, ingenieros y expertos que han aportado sus ideas sobre el proyecto, que permitirá recuperar, poner en valor y ordenar el corredor, integrando criterios ambientales, hidrológicos, paisajísticos, sociales y de uso público.

"Gracias al impulso del Comisionado, este proyecto, que arrancó en 2021 desde la Diputación y la UA, comienza a hacerse realidad, lo que demuestra que cuando las instituciones colaboran, cuando la universidad aporta conocimiento, cuando los municipios se implican y cuando la sociedad civil acompaña, los proyectos pueden avanzar", ha destacado Serna.

La diputada provincial ha puesto en valor que el corredor verde del río Montnegre permitirá mejorar la capacidad del territorio para absorber impactos, reducir riesgos, conectar espacios naturales, recuperar paisajes y ofrecer a la ciudadanía lugares de encuentro.