La cruda realidad del Plan Edificant en San Vicente: tres proyectos de 14 "y solo avances técnicos"

El PSOE ha puesto sobre la mesa la situación de "abandono" del Plan Edificant en San Vicente del Raspeig, con hasta el 80% de los proyectos paralizados durante esta legislatura. Así lo ha asegurado este jueves la portavoz del grupo municipal socialista, Asun París, quien ha añadido que el gobierno local de PP y Vox "solo ha hecho avances técnicos" en tres proyectos de catorce, pero que no se ha materializado en "ninguna obra" hasta la fecha.

París ha recordado que el PP prometió en campaña electoral finalizar los proyectos previstos en el curso 2025, algo "que ha quedado demostrado que era mentira". Por ello, ha criticado la "hipocresía" de los populares por supuestamente mostrar el apoyo a los docentes y a la comunidad educativa en plena huelga, "pero luego la realidad es que han paralizado" el Plan Edificant esta legislatura".

"Están haciendo obras que no son prioritarias y, por contra, dejando a los centros educativos sin unas actuaciones muy demandadas por el profesorado y las familias", ha señalado París, quien ha explicado que los avances técnicos se han producido en los proyectos del nuevo instituto, y en los centros l’Horta y CFPI Canastell, aunque se sigue esperando el inicio de las obras. Por lo que respecta a la construcción del sexto instituto, la portavoz ha indicado que la obra no arrancará hasta 2027.

Paralelamente, las actuaciones pendientes del Plan Edificant en los colegios e institutos de San Vicente siguen acumulando retrasos y bloqueos administrativos desde 2023 y 2024. Entre las actuaciones paralizadas desde febrero de 2023 se encuentran mejoras básicas y urgentes en centros como el CEIP Azorín, el CEIP L’Horta, el CEIP Miguel Hernández, el CEIP Santa Isabel, el IES Gaia o el IES Haygón.

Estas labores incluyen desde reformas de aseos, accesibilidad y climatización hasta la retirada de amianto, construcción de gimnasios o mejora de instalaciones eléctricas. Además, otros centros siguen pendientes de trámites administrativos sin que la Generalitat haya desbloqueado las competencias necesarias. Es el caso de los CEIP Bec de l’Àguila y Raspeig, pendientes desde septiembre de 2024.

Sombra en los patios

En el caso del CEIP Jaume I, la portavoz del PSOE ha confirmado que la Generalitat ha dado ahora la negativa a incluir en el Edificant el proyecto de sombraje de los patios, una petición que lleva en vías administrativas desde marzo de 2023 y estaba autorizada por conselleria, algo que la concejal ha calificado de "inadmisible" e "impropio" de una gestión que apuesta por la educación pública.

Por ello, la situación evidencia el "frenazo" que PP y Vox han impuesto al Plan Edificant desde su llegada al gobierno autonómico y local en 2023. "El dato mata el relato del PP con el anterior equipo de gobierno progresista: entre 2019 y 2023 se hicieron 13 actuaciones en 18 centros educativos, algo que no han hecho PP y Vox esta legislatura", zanja París.

La portavoz del PSOE de San Vicente y el edil Toledo / INFORMACIÓN

Por su parte, el edil Eugenio Toledo, tras estudiar la propuesta de presupuestos de la Generalitat para 2026, sobre los cuales el PP ha hablado de inversión "histórica" en materia educativa, ha confirmado que San Vicente se ha quedado fuera de los casi 30 millones de euros destinados a los municipios de la provincia, "todo ello ante el silencio" de la concejala de Educación, Melania Llopis, del PP.

Presupuestos

"La Generalitat presume de una inversión histórica" en educación pública, pero cuando se analiza el reparto municipio por municipio, "San Vicente desaparece del mapa. Alguien tendrá que explicar por qué uno de los municipios con más alumnado de la provincia recibe cero euros en nuevas inversiones educativas nominativas para 2026", ha agregado Toledo.

Para finalizar, ha añadido que mientras otros municipios reciben millones de euros para infraestructuras educativas, San Vicente queda excluido de las principales actuaciones presupuestarias. "Benidorm, La Vila Joiosa, Santa Pola, Petrer, Alicante o Elche tienen inversiones concretas, pero San Vicente no", concluye.