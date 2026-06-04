El pleno que el alcalde de El Campello ha suspendido a los 13 minutos por un fallo técnico se considera "no celebrado"

El pleno de El Campello de este jueves que el alcalde, Juanjo Berenguer, ha decidido suspender por problemas técnicos cuando se llevaban 13 minutos se considera, "a todos los efectos, no celebrado", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta decisión llega por indicación directa de la Secretaría General y de la Alcaldía y significa, según las mismas fuentes, que los puntos que se llegaron a votar, referido uno de ellos a las fechas de festivos locales para el año 2027, no se consideran como aprobados y se volverán a someter a votación.

El pleno se celebrará el próximo martes, 9 de junio, a las 10:30 horas, con idéntico orden del día al convocado para este jueves.

Vía telemática

Berenguer ha levantado la sesión cuando habían transcurrido apenas trece minutos por un problema técnico que impedía a la edil no adscrita Lupe Vidal, que estaba conectada vía telemática, escuchar a los portavoces.

El plenario ya había empezado con casi una hora de retraso, ya que estaba convocado para las 10.30 horas y arrancó a las 11.21 horas. En un principio, en la sala no se oía a la concejal, pero en el canal de Youtube en el que se estaba retransmitiendo sí.

Después, era Vidal la que solo podía escuchar al alcalde y a la secretaria, mientras que tenía enormes dificultades para hacer lo propio con los portavoces, por lo que Berenguer pidió que las intervenciones fueran lo más cercanas al micrófono.

Actas aprobadas

Antes de empezar con el orden del día, se ha guardado un minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia machista desde el pleno de abril. A continuación, se han aprobado las actas y las festividades locales en 2027, por unanimidad: se trata del 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, y el día 15 de octubre, de Santa Teresa de Jesús.

La edil no adscrita, no obstante, ha pedido que constase en acta que no estaba escuchando bien al resto de concejales cuando intervenían.

El tercer punto, la renovación del Consejo Escolar Municipal y la designación de vocalías, se ha quedado ya sobre la mesa. Vidal ha insistido en que seguía el problema y "no sé si se me está privando el derecho al debate y a la deliberación política previa al voto", por si la secretaria tenía "algo que decir".

El alcalde ha asegurado que tanto él como la secretaria tienen que garantizar la participación efectiva de los concejales de una forma u otra. "Si la edil que se está conectando manifiesta que no puede participar paramos el pleno, se acaba, es sencillo", ha subrayado Berenguer, que ha levantado la sesión. Horas después ha llegado la aclaración oficial de que consta como "no celebrado".