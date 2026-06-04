El pleno de El Campello se cancela a los 13 minutos por un problema técnico: "Se acabó"

El pleno ordinario más corto que se recuerda en los últimos años en El Campello. El alcalde, Juanjo Berenguer, ha levantado este jueves la sesión cuando habían transcurrido apenas trece minutos. ¿El motivo? Un problema técnico impedía a la edil no adscrita Lupe Vidal, que estaba conectada vía telemática, escuchar a los portavoces.

El plenario ya había empezado con casi una hora de retraso, ya que estaba convocado para las 10.30 horas y arrancó a las 11.21 horas. En un principio, en la sala no se oía a la concejal, pero en el canal de Youtube en el que se estaba retransmitiendo sí.

Después, era Vidal la que solo podía escuchar al alcalde y a la secretaria, mientras que tenía enormes dificultades para hacer lo propio con los portavoces, por lo que Berenguer pidió que las intervenciones fueran lo más cercanas al micrófono.

Antes de empezar con el orden del día, se ha guardado un minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia machista desde el pleno de abril. A continuación, se han aprobado las actas y las festividades locales en 2027, por unanimidad: se trata del 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, y el día 15 de octubre, de Santa Teresa de Jesús.

La edil no adscrita, no obstante, ha pedido que constase en acta que no estaba escuchando bien al resto de concejales cuando intervenían.

Privar de un derecho

El tercer punto, la renovación del Consejo Escolar Municipal y la designación de vocalías, se ha quedado ya sobre la mesa. Vidal ha insistido en que seguía el problema y "no sé si se me está privando el derecho al debate y a la deliberación política previa al voto", por si la secretaria tenía "algo que decir".

La funcionaria ha dejado claro que si la concejal no escuchaba "se tiene que parar", mientras que el otro edil no adscrito, VicentVaello, ha salido en su defensa y reprochado que "siempre el problema es de los demás y nunca del Ayuntamiento".

Profesores han acudido al pleno, donde se iba a debatir una moción de apoyo a sus reivindicaciones / INFORMACIÓN

La secretaria ha dicho entonces "no hay problema, se acabó" y el alcalde ha asegurado que los dos tienen que garantizar la participación efectiva de los concejales de una forma u otra. "Si la edil que se está conectando manifiesta que no puede participar paramos el pleno, se acaba, es sencillo", ha subrayado Berenguer, que ha levantado la sesión por los problemas técnicos a los 13 minutos.

Nueva fecha

El pleno se celebrará, si los fallos se han solucionado, el martes 9 de junio a la misma hora, 10.30. Entre los puntos destacados, la aprobación inicial del plan de actuación municipal frente al riesgo de inundaciones y del nuevo texto del Reglamento Orgánico Municipal.

También se dará cuenta del informe anual emitido por la intervención municipal sobre las resoluciones adoptadas contrarias a los reparos efectuados, las principales anomalías en materia de ingresos, los informes de omisión de la función interventora y los resultados del control de las cuentas a justificar y de los anticipos de caja fija del ejercicio 2025.

Además, hay cuatro mociones, una del PSOE, Compromís, Per El Campello y Esquerra Unida-Podem en defensa de la educación pública y de apoyo a las reivindicaciones del profesorado valenciano. Las otras tres son de EU- Podem: para acabar con los retrasos del consorcio de residuos Mare exigiendo reciprocidad en los abonos, para la constitución de una comisión de seguimiento del contrato de servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas y para la conmemoración del XX aniversario de la Illeta dels Banyets" y la exigencia de las infraestructuras pendientes.