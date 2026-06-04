El PP de San Vicente anuncia proyectos de mejora en dos colegios tras las críticas del PSOE
Se trata de instalaciones fotovoltaicas y confort térmico en los centros Bec de L’Àguila y Raspeig, aunque todavía están sin consignación
Acción, reacción. El alcalde de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual, ha desvelado que las concejalías de Urbanismo y Educación han mantenido esta semana un nuevo encuentro de trabajo con el delegado territorial de Infraestructuras Educativas en Alicante, Jorge Larena, para seguir avanzando en los proyectos incorporados en el Plan Edificant.
Por su parte, la concejal de Educación, Melania Llopis, ha informado de que de esta reunión han salido propuestas "tan importantes" como la mejora y ampliación de las obras previstas en los colegios Bec de L’Àguila y Raspeig, para que cuenten con instalaciones fotovoltaicas y confort térmico, "dos demandas que la comunidad educativa viene pidiendo desde hace muchos años y que el PSOE nunca tuvo en cuenta".
El gobierno local sale así al paso de las críticas vertidas horas antes por el PSOE, que había indicado que el 80% de los proyectos del Plan Edificant de San Vicente del Raspeig están paralizados, con "solo avances técnicos" en tres proyectos de catorce, pero que no se ha materializado en "ninguna obra" hasta la fecha
En el encuentro con el responsable de la conselleria también se ha corroborado que ya están en estudio, para su aprobación definitiva, los dos proyectos realizados en esta legislatura del IES número 6 y del CIPFP Canastell.
Canastell, en el primer semestre
Desde la concejalía de Urbanismo se está trabajando para que ambos estén concluidos este año, para su posterior licitación e inicio de las obras en 2027, siguiendo los plazos establecidos por la ley. La primera en comenzar será la actuación del Canastell, inicialmente en el primer semestre del próximo ejercicio.
El alcalde ha confirmado que con el inicio de las obras del nuevo gimnasio del colegio La Huerta, que están a punto de adjudicarse, este año "acabaremos con un largo ciclo de sequía en obras educativas que dejó el PSOE".
El primer edil ha mantenido que "empezamos a ver los frutos del trabajo que hemos emprendido", con la implicación de los equipos técnicos de este Ayuntamiento, que "han conseguido sacar de la parálisis" tres proyectos vitales: el nuevo IES número 6, la ampliación del Canastell y la mejoras en La Huerta.
Respecto a las obras de mejora del colegio Reyes Católicos, actualmente está en fase de supervisión el proyecto que ha sido realizado por Conselleria de Educación, que también se encargará de su ejecución previsiblemente en 2027.
Proceso legal
La edil de Educación ha mantenido que "no podemos saltarnos" ningún paso legal ni se puede empezar una obra sin tener los proyectos"y, llegados a este punto, hay que recordarle al PSOE que no los hizo y ahora nos pide que empecemos la casa por el tejado".
Llopis ha insistido en que el equipo de gobierno "no vende humo, cuenta las cosas como son y la realidad es que todos estos proyectos educativos se están impulsando trabajando con los técnicos del Ayuntamiento y la conselleria mediante multitud de reuniones, que no siempre se publicitan porque son parte de nuestra dinámica de trabajo diario".
La concejal ha pedido prudencia y se ha puesto a disposición de todas las personas "que quieran conocer la realidad de los avances en los que estamos trabajando". En este mismo sentido, el alcalde ha pedido "informarse correctamente y, sobre todo, esperar a que tengamos los presupuestos de la Generalitat que, en estos momentos, aún no son definitivos".
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