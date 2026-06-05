Un "oasis" para soportar el calor en el paseo de Muchavista de El Campello
Las obras para crear una zona de sombra y nebulizadores se prolongarán durante tres meses en plena temporada estival, aunque el Ayuntamiento asegura que no afectarán a vecinos y turistas
El paseo marítimo de Muchavista contará con una nueva zona de sombra y confort climático pensada para ayudar a vecinos y turistas a soportar las altas temperaturas de futuros veranos. El Ayuntamiento de El Campello ha iniciado esta semana las obras para crear este espacio junto a la Oficina de Turismo, en la avenida Jaume I el Conqueridor.
La actuación contempla la instalación de una cubierta con vegetación, una pérgola con zonas de sombra y un sistema de nebulizadores que permitirá refrescar el ambiente y crear un pequeño microclima en uno de los puntos más transitados del paseo marítimo.
Según la memoria del proyecto, el objetivo es mejorar el confort térmico de quienes pasean por la zona, reducir la temperatura ambiente, mejorar la calidad del aire y embellecer visualmente este tramo del litoral. Inicialmente se planteó situar la cubierta sobre el edificio de la Oficina de Turismo, aunque finalmente se ejecutará junto a él. La estructura será desmontable, después de que Costas considerara que el inmueble se encuentra fuera de alineación.
La actuación está financiada con fondos europeos Next Generation y cuenta con un presupuesto de 146.000 euros. El plazo de ejecución previsto es de tres meses, por lo que los trabajos se prolongarán durante buena parte del verano tras haber comenzado a principios de este mes de junio.
Los trabajos se prevén sin molestias
Desde el Ayuntamiento aseguran que las obras no afectarán al funcionamiento de la Oficina de Turismo ni impedirán el uso habitual del paseo marítimo. Los trabajos han comenzado con la retirada del pavimento necesario para ejecutar la cimentación de la nueva estructura. Posteriormente se instalarán los elementos que sostendrán la cubierta vegetal y la pérgola de madera.
La cubierta contará con vegetación de bajo mantenimiento adaptada al clima de la zona, con especies que requieren poca agua y que contribuirán a generar sombra. Además, se instalará un sistema de riego por goteo inteligente para optimizar el consumo de agua y minimizar posibles fugas.
La actuación se completará con nuevos pavimentos similares a los ya existentes en el paseo y con la colocación de mobiliario urbano, creando un espacio destinado al descanso y al refugio frente al calor en primera línea de playa.
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