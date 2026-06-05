Sant Joan se sitúa a la vanguardia provincial en rehabilitación de viviendas

La rehabilitación de viviendas ha dejado de ser, en Sant Joan d’Alacant, una actuación técnica limitada a fachadas, cubiertas o mejoras energéticas. El proyecto desarrollado en el entorno de Niza-Navarregui se ha convertido en un ejemplo de gestión pública integral, capaz de combinar regeneración urbana, eficiencia energética, acompañamiento vecinal y captación de fondos europeos. Así lo expuso Rosa Cussac, gerente de la empresa municipal Personas y Ciudad de Sant Joan d’Alacant, durante su intervención en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, dentro de la mesa redonda «Ejemplo de rehabilitación en Sant Joan d’Alacant y Elche».

El caso presentado por Cussac sirvió para mostrar que un municipio de poco más de 25.000 habitantes puede situarse en una posición destacada en materia de rehabilitación residencial si cuenta con una estructura pública preparada para asumir la gestión. En este caso, el ERRP Niza-Navarregui no se ha limitado a tramitar ayudas, sino que ha articulado una intervención sobre 307 viviendas distribuidas en 22 edificios, con una inversión movilizada cercana a los ocho millones de euros y una subvención obtenida próxima a los cinco millones.

El proyecto comenzó a tomar forma tras la concesión de la ayuda para actuar en los barrios de Niza y Navarregui. En el primer trimestre de 2023, el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant tomó una decisión clave: que fuera PYCSA, la empresa municipal de Personas y Ciudad, la encargada de llevar a cabo la gestión integral del proyecto. Aquella decisión permitió crear de manera inmediata una Oficina de Rehabilitación, dotada con personal técnico, un ingeniero de caminos, una arquitecta y una administrativa. Desde entonces, esta oficina ha asumido la gestión financiera, técnica y social de la actuación.

Rosa Cussac, gerente de la empresa municipal Personas y Ciudad de Sant Joan d’Alacant. / Rafa Arjones

Oficina de Rehabilitación, una pieza de acompañamiento

En ese contexto, la Oficina de Rehabilitación ha actuado como una pieza de acompañamiento imprescindible. La intervención alcanza una superficie total de 32.235 metros cuadrados y beneficia a unas 800 personas residentes. Según los datos expuestos en el foro, dos edificios ya se encuentran ejecutados al 100% y los otros 20 alcanzan un grado de ejecución del 93%. Además, la actuación de regeneración urbana del espacio público ya está finalizada.

Los resultados permiten medir el alcance de una iniciativa que, en palabras de Cussac, sitúa a Sant Joan en una posición avanzada dentro de la provincia. «El Ayuntamiento de Sant Joan se encuentra a la vanguardia en la provincia de Alicante en materia de rehabilitación, tenemos una ratio de 12 viviendas rehabilitadas por cada 1.000 habitantes», afirmó durante su intervención.

Impacto energético

El impacto energético es otro de los pilares del proyecto. La reducción del consumo energético se sitúa en torno al 50%, con un ahorro anual estimado de entre 150.000 y 180.000 euros para el conjunto de las viviendas beneficiadas. A ello se suma una reducción de emisiones superior a las 600 toneladas de CO2 al año. Los datos, en este sentido, conectan la actuación local con uno de los grandes retos europeos: la descarbonización del parque edificado antes de 2050.

La reducción del consumo energético se sitúa en torno al 50%, con un ahorro anual estimado de entre 150.000 y 180.000 euros

Cussac recordó que «el parque de viviendas español tiene el 55% de sus viviendas construidas antes de 1980, sin estándar energético», señaló. A partir de ahí, planteó una reflexión de fondo sobre el papel real de las políticas públicas. «Tenemos directivas europeas que hablan de la descarbonización antes de 2050. Tener esa normativa, si no hay una política de rehabilitación, realmente es papel mojado», advirtió.

La gerente subrayó que la rehabilitación de este tipo de viviendas se enfrenta a una realidad compleja. «En muchos casos están habitadas por propietarios de edad avanzada y organizadas en comunidades sin experiencia previa en procesos técnicos, administrativos y económicos de tanta envergadura», por eso defendió que, sin estructuras estables de acompañamiento, los objetivos europeos difícilmente podrán alcanzarse.

El proyecto desarrollado se ha convertido en un ejemplo de gestión pública integral. / INFORMACIÓN

Desde esa perspectiva, el modelo de Sant Joan abre una pregunta que va más allá del propio municipio: si las oficinas de rehabilitación deben convertirse en un servicio público municipal permanente. Para Cussac, la respuesta es clara. «Sin lugar a dudas», defendió. Su propuesta pasa por impulsar un marco normativo autonómico o estatal que reconozca y financie estas oficinas como un servicio público permanente de acompañamiento a las personas propietarias, con independencia de que exista o no un proyecto activo en cada municipio.

En el caso de Sant Joan, esa continuidad ya cuenta con un compromiso municipal. «El Ayuntamiento de Sant Joan sí que se ha comprometido a mantener la oficina», afirmó Cussac. La decisión resulta especialmente relevante porque evita que el conocimiento técnico, administrativo y social acumulado durante el proyecto se pierda una vez finalizada la actuación. También permite mantener una puerta abierta para futuras comunidades interesadas en rehabilitar sus viviendas.

Descarbonización

La intervención de Niza-Navarregui demuestra que la rehabilitación energética del parque residencial obsoleto no puede entenderse solo como una cuestión constructiva. Es, al mismo tiempo, política climática, política social y política de vivienda. Mejora edificios, reduce facturas, disminuye emisiones y acompaña a vecinos que, de otro modo, difícilmente podrían afrontar un proceso de estas características.

Por eso, el ejemplo de Sant Joan d’Alacant trasciende el éxito puntual de una actuación concreta. Como advirtió Cussac, si existe voluntad de escalar este tipo de intervención más allá de experiencias aisladas, será necesario dotarla de financiación estable y reconocerla como un instrumento permanente dentro de la política de vivienda española.