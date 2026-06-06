Aigües reduce su deuda a mínimos históricos

El Ayuntamiento de Aigües da un paso más para dejar de estar en números rojos. El pleno ha aprobado una nueva amortización anticipada de deuda por importe de 150.000 euros, una medida que permitirá reducir el endeudamiento municipal hasta los 107.000 euros.

El alcalde de Aigües, Emilio Solbes, en la sesión plenaria, destacó la importancia de este acuerdo y aseguró que el objetivo del equipo de gobierno socialista es culminar "cuanto antes" la eliminación total de la deuda municipal, "consolidando así una gestión económica responsable y saneada que permita seguir invirtiendo en el bienestar de nuestros vecinos y vecinas".

El pequeño municipio del interior de la comarca, con casi 1.200 habitantes, ha pasado en la última década por una situación peliaguda. Cuando llegó el PSOE al poder en el año 2015 se encontró con un "agujero" de 1,75 millones, que ha ido reduciendo de forma paulatina.

Cancelación total

En esta década han sido tres los alcaldes socialistas que han conseguido rebajar la deuda heredada de gobiernos del PP, primero Mario Calvo, después Jordi Mourisco y ahora Solbes, que gobierna con mayoría absoluta. El objetivo es llegar a 2027 con la cancelación total del dinero adeudado.

La Torre de Aigües, iluminada de color verde en apoyo a los profesores / INFORMACIÓN

Por otra parte, durante la sesión plenaria también se puso de manifiesto el apoyo del Ayuntamiento a la comunidad educativa, que lleva cuatro semanas movilizándose en defensa de una educación pública digna y de calidad. Desde el Consistorio se apeló al diálogo, la responsabilidad y la negociación como herramientas "fundamentales" para alcanzar acuerdos que permitan poner fin al conflicto existente.

Iluminación

Como muestra de solidaridad con la comunidad educativa, el Ayuntamiento de Aigües iluminó la Torre de Aigües de color verde, un gesto simbólico con el que se ha querido trasladar el respaldo institucional "a quienes trabajan y luchan por garantizar una educación pública de calidad para todos".

El Ayuntamiento reafirma así su compromiso "tanto con una gestión económica rigurosa como con la defensa de los servicios públicos esenciales que contribuyen al bienestar y al futuro de la ciudadanía".