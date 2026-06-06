El Campello inicia la rehabilitación del parque infantil de la plaza Don Carlos

El Campello ha comenzado las obras de rehabilitación del parque infantil de la plaza Don Carlos, uno de los principales puntos de encuentro de la zona norte del municipio.

La actuación se enmarca en el plan diseñado por el área municipal de Infraestructura Pública, dirigida por el concejal Cristian Palomares, que contempla la renovación de 23 parques infantiles distribuidos por diferentes puntos del término municipal.

Tal y como anunció en su día el alcalde, Juanjo Berenguer, el Ayuntamiento está actuando en áreas de juego situadas en el norte, sur, este y oeste de El Campello, con una inversión global de un millón de euros destinada a mejorar espacios dirigidos a menores de entre 1 y 12 años.

El parque quedará totalmente renovado. / INFORMACIÓN

En el caso concreto de la plaza Don Carlos, los trabajos incluyen el desmontaje del actual tobogán para sustituirlo por uno nuevo con figura de león, así como la reparación y rehabilitación del resto de elementos de juego para su posterior recolocación. Además, se instalará un sistema de seguridad multicapa absorbente de impactos en la zona infantil sobre la base de caucho existente, que también será reparada mediante el relleno de socavones. La actuación contempla igualmente la reparación del vallado metálico perimetral.

Por este espacio transitan cada día decenas de familias y vecinos, convirtiéndolo en un lugar de convivencia especialmente concurrido durante los meses de verano, cuando las terrazas de restaurantes y cafeterías de la zona registran una elevada afluencia de público.

Visita municipal

Una delegación municipal ha visitado el recinto para comprobar el desarrollo de las obras. Durante la visita, el alcalde Juanjo Berenguer, el concejal Cristian Palomares y la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, han destacado la importancia de esta intervención. “Es una plaza muy concurrida, sobre todo en verano. Un auténtico centro de encuentro y convivencia vecinal”, han señalado.

La empresa adjudicataria de los trabajos instalará un cartel informativo con el nombre del parque y su localización exacta mediante coordenadas GPS, con el objetivo de facilitar la actuación de los servicios de emergencia en caso de incidencia.

El panel incluirá también los teléfonos de emergencias, Policía Local y Ayuntamiento, además de información sobre el horario de uso y las normas del recinto, entre ellas la prohibición de acceder con animales, bicicletas o calzado de tacón para evitar daños en el pavimento de caucho.

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Asimismo, el cartel incorporará un mensaje dirigido a los usuarios para fomentar el cuidado de las instalaciones: “El respeto a las plantas y el mobiliario queda bajo responsabilidad de los adultos acompañantes”.