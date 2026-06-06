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Rescatado en helicóptero un ciclista lesionado en el Barranco de las Salinas de Xixona

La dificultad de acceso al paraje obligó a movilizar medios aéreos para evacuar al deportista hasta San Vicente del Raspeig

Rescatado en helicóptero un ciclista lesionado en el Barranco de las Salinas de Xixona

Rescatado en helicóptero un ciclista lesionado en el Barranco de las Salinas de Xixona / INFORMACIÓN

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Paula Lizcano

Paula Lizcano

Un ciclista de 51 años ha tenido que ser rescatado este sábado en el paraje del Barranco de las Salinas, en el término municipal de Xixona, tras sufrir una lesión muscular que le impedía continuar la marcha.

El aviso al Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante se ha recibido a las 12:03 horas. Aunque el afectado no había sufrido ninguna caída, la lesión deportiva le imposibilitaba abandonar la zona por sus propios medios.

Debido a la dificultad de acceso terrestre al lugar donde se encontraba el ciclista, los bomberos activaron el helicóptero de rescate del Consorcio junto al Grupo Especial de Rescate (GER). La aeronave tomó tierra en las proximidades y los rescatadores se desplazaron a pie hasta la ubicación del deportista.

Una vez localizado, el ciclista fue inmovilizado y trasladado en camilla hasta el helicóptero, que posteriormente lo evacuó hasta el parque de bomberos de San Vicente del Raspeig.

La intervención concluyó a las 12:46 horas y no se registraron heridos de gravedad, tratándose de una lesión de carácter deportivo.

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En el operativo participaron el helicóptero de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER).

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