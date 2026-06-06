Vecinos de Sant Joan se agarran a un salvavidas (con forma de informe) para proteger una calle de más de 500 años

Nuevo episodio en la batalla que mantienen vecinos del centro histórico de Sant Joan d'Alacant con el gobierno local del PP a cuenta de la modificación puntual número 25 del Plan General.

Este cambio en el planeamiento tiene por objeto ampliar la zona verde en Beniali con el fin de salvar de la tala dos pinos centenarios que hay en una parcela privada en la que se van a construir viviendas. El solar se reduce hasta 3.402 metros cuadrados y la zona verde pública se amplía 571,71 metros para proteger los árboles.

Para compensar esta pérdida de edificabilidad de la parcela privada, el Ayuntamiento propuso aumentar una planta ático retranqueada tres metros de la alineación oficial, en la que se podrá construir estrictamente el mismo techo que se pierde con motivo de la cesión de la zona verde.

Así mismo, se restringe la zona calificada como núcleo histórico al límite de propiedad de los solares con fachada a la calle San José, para evitar la posible construcción de tres plantas adosadas a las casas del vial, que tiene más de 500 años.

Sobre la cubierta del ático que se proyecte, según la documentación, "no se podrá colocar ningún elemento que se eleve más de 30 centímetros sobre el pavimento terminado", mientras que las instalaciones del edificio que deban situarse en cubierta "podrán ubicarse sobre el techo de la planta segunda".

Alegaciones

Pero la Asociación de Vecinos de la Calle San José rechazó de plano la modificación del Plan General por entender que amenazaba el patrimonio y reducía el entorno protegido del núcleo histórico tradicional y planteó una batería de alegaciones.

El siguiente paso fue iniciar el proceso para intentar el blindaje legal de todo el barrio, con la contratación de un perito judicial especializado para auditar, una por una, las viviendas afectadas, recalcaban, por el paso de las líneas interurbanas de autobús.

Carteles de protesta en la calle San José / L. Gil López

Y ahora los vecinos consideran que el informe que acaba de emitir la Dirección General de Patrimonio Cultural, organismo dependiente de la Conselleria de Cultura, "introduce un giro relevante" en la tramitación del cambio que proyecta el Ayuntamiento.

El documento recoge que los técnicos de la dirección territorial de la conselleria en Alicante, desde las disciplinas arquitectónica y arqueológica, emiten un informe favorable a la modificación número 25, aunque con condiciones.

El informe de conselleria incide en que la modificación del planeamiento tiene "nula afección" sobre el patrimonio etnológico

¿Y cuáles son? Que, con carácter previo a la concesión de licencia para la ejecución de la planta ático retranqueada, se aporte un estudio de impacto visual que acredite la no afección al núcleo histórico tradicional, debiendo dicho estudio ser objeto de valoración municipal previa a la concesión de la licencia de obras.

Para el colectivo vecinal, esta condición confirma una de las principales advertencias trasladadas durante los últimos meses: la modificación 25 "no es una mera operación técnica" para ampliar una zona verde, "sino una actuación con incidencia directa" sobre el entorno del casco histórico protegido y sobre la volumetría edificatoria prevista junto a las viviendas tradicionales de la calle San José.

"Cultura ya habla expresamente de afección patrimonial y exige un estudio de impacto visual para los áticos. Eso demuestra que la afección existe y que no estaba resuelta de forma completa en el expediente", señalan desde la Asociación.

"Cuadrar la modificación"

La preocupación vecinal se centra especialmente en los áticos retranqueados previstos como parte de la operación urbanística. "Si los áticos son imprescindibles para cuadrar la modificación, no puede aprobarse ahora el planeamiento y dejar para después el estudio que debe decir si esos áticos afectan o no al casco histórico. Si el estudio posterior no permite los áticos o exige reducirlos, se abriría un laberinto jurídico: ¿qué pasa entonces con la compensación, con la edificabilidad y con la propia modificación?", se preguntan.

El solar donde se proyectan los pisos, a la izquierda, y la calle San José a la derecha / L. Gil López

La asociación solicitará al Ayuntamiento, por una parte, que no apruebe definitivamente el cambio en el PGOU sin incorporar de forma expresa y vinculante la condición impuesta por Cultura y, por otra, que el estudio de impacto visual "no quede reducido a una cuestión bilateral" entre promotor y gobierno local, ya que podría convertirse en un trámite "diseñado a posteriori para validar una solución edificatoria ya decidida".

Cartografía

La entidad vecinal ha iniciado nuevas actuaciones administrativas, entre ellas un expediente ante el Consell de Transparència por la falta de entrega de documentación solicitada a las administraciones competentes, así como reclamaciones ante Urbanismo y Cultura para que se aclare la delimitación real del núcleo histórico, se revise la cartografía utilizada y se practique una inspección técnica sobre el terreno.

Estas reclamaciones se basan en la existencia, según sostienen, de una "discrepancia" entre la cartografía empleada en la modificación 25 y la realidad física del entorno, especialmente en la zona de contacto entre las traseras de la calle San José y el solar de la calle El Quijote. Una discrepancia que, subrayan, puede afectar a la delimitación del ámbito protegido y a la validez de la ordenación propuesta.

El informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural también recoge el informe favorable tanto en relación con el patrimonio paleontológico como en materia de etnología, en este último caso ante la "nula afección" al patrimonio etnológico.