Xixona tapará la piscina municipal para que se pueda usar todo el año

Xixona quiere cubrir la piscina del polideportivo municipal para que los vecinos puedan hacer uso de ella todo el año y no solo los meses de verano, un servicio ampliamente demandado desde hace años.

El Ayuntamiento ha sacado a licitación la redacción del proyecto de ejecución, que tiene un presupuesto de 150.000 euros, dividido en dos: 66.667 para la presentación del documento y 83.333 para la dirección facultativa de las obras.

La iniciativa ha despertado el interés de las empresas, a tenor de las que se han presentado para hacerse con el contrato: veinte. La mesa de contratación, una vez estudiadas las propuestas, descartó dos mercantiles al no justificar su oferta y ha realizado ya la propuesta de adjudicación, de manera que la empresa tiene que aportar toda la documentación requerida en el pliego de condiciones.

Una vez el Ayuntamiento haya adjudicado el contrato, la empresa tendrá un plazo de cuatro meses para presentar la redacción del proyecto para cubrir la piscina. El proyecto básico municipal que viene incluido en el pliego recoge que la solución planteada es una cubierta telescópica tráctil con forma de bóveda de cañón, sobre railes que permitirán su movimiento.

Recreación de la piscina cubierta y sin cubrir que recoge el proyecto / INFORMACIÓN

Además, se plantea adecuar la depuradora, instalar aparatos de climatización, ventilación y deshumectación y acondicionar las instalaciones con nuevos aseos, recepción, almacenes y vestuarios, ya que estos últimos no cubren las necesidades de los usuarios.

Piscina infantil

En las zonas exteriores se ejecutará una nueva rampa de acceso al conjunto, adaptada para personas con movilidad reducida, y se acometerán trabajos de pavimentación, recogida de aguas, acabados, equipamientos y jardinería. Asimismo se ejecutará una nueva piscina infantil descubierta.

Tomando como base un estudio de plan director del polideportivo, se plantea una solución donde no se merme y estén cubiertas las necesidades adyacentes al desarrollo de la actividad, como pueden ser los accesos, aparcamiento o zonas recreativas.

Las piscinas grande e infantil y, al fondo, el edificio que incluye vestuarios / L. Gil López

Se demolerán las estancias en la planta baja del edificio y se ejecutará un nuevo forjado que se unirá al existente y que conformará el techo de la parte ampliada de vestuarios masculinos, femeninos y familiar, aseo de personal, sala para el socorrista, cuarto de limpieza y almacén exterior.