Banderas para daltónicos en las playas de El Campello

Paso adelante hacia la inclusividad en El Campello. La concejalía de Playas e Infraestructuras Turísticas ha comenzado a instalar en los arenales banderas que a través de un lenguaje internacional de signos informan a las personas afectadas de daltonismo del estado del mar.

Se trata de un nuevo lenguaje de símbolos basado en sencillas formas, que identifican los tres colores con los que los usuarios de las playas conocen las condiciones de las áreas de baño: verde, amarillo y rojo.

El verde significa que las condiciones del mar son buenas, lo que implica que se puede nadar con facilidad y está permitido el baño. El amarillo indica que el baño está permitido, pero que existe algún peligro para los bañistas relacionado con oleaje fuerte, presencia de animales, fuertes corrientes o incluso contaminación. Por último, el rojo señala que el baño está prohibido por condiciones adversas del mar.

Bandera roja / INFORMACIÓN

Además de figurar en letras grandes de qué color luce la bandera cada día, los símbolos ayudan a conocer el estado del mar de forma rápida. Así, el verde se representa con una línea diagonal y un triángulo en la parte inferior; para el amarillo, la línea gruesa diagonal, y el triángulo en solitario identifica al color rojo. Es decir, que a través de la forma se recibe una información que puede resultar vital para los usuarios daltónicos y evitar riesgos.

Igualdad

Se estima que 350 millones de personas sufren daltonismo en el mundo, cuando un 90% de la comunicación está basada en el color. La inclusividad consiste en asegurar que todas las personas, independientemente de cualquier característica, puedan participar de un servicio público. "Se trata de garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades y acceso a recursos", señala el concejal Rafa Galvañ.

Las nuevas enseñas y han comenzado a instalarse, combinadas con las tradicionales, en las que se distinguen el color y la palabra que lo identifican. Conforme esas banderas se vayan deteriorando (lo que ocurre a menudo por la acción del viento y el sol), serán sustituidas por las nuevas.