El adelanto del calor impulsa al sector heladero de Alicante en una campaña récord marcada por el "boom" de los chocolates

El sector heladero artesano afronta una campaña de récord gracias a la llegada anticipada del verano, con una previsión de crecimiento de hasta el 10 % y con el helado de chocolate de Dubái, que se ha reinventado tras el éxito de la pasada campaña, instalado entre los que tienen más tirón.

El calor ha adelantado un mes el inicio fuerte de las ventas y tras varios años con el cacao disparado, en los últimos meses se ha estabilizado, lo que da más tranquilidad a los artesanos, aunque sigue con un precio muy alto el que es uno de los productos más utilizados y demandados. Y es que el sector vive un auténtico "boom" con los chocolates. Una dulce locura.

El presidente de los heladeros artesanos, Mario Masiá, muestra una cubeta de chocolate Dubái, una de las sensaciones del verano / Pilar Cortés

Así, el sector artesano, que tiene su “cuna” en Xixona e Ibi, afronta con optimismo una campaña en la que se espera superar los buenos resultados de 2025, cuando ya crecieron las ventas un 10 %, con una facturación global de 650 millones de todo el sector heladero, según el Ministerio de Agricultura.

Mario Masiá, presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (Anhcea), que tiene su sede en Xixona, ha explicado que “para este año las previsiones son optimistas y estimamos un crecimiento de entre el 5% y el 10%, siempre dependiendo de la climatología”, destacando que “cada vez vemos campañas más largas y menos concentradas únicamente en julio y agosto. Antes llegaba el 1 de septiembre y se acababa, pero ahora se está alargando en octubre”, también favorecida por la consiguiente extensión de la temporada turística tanto por delante como detrás del estío.

La heladería artesana Món Gelat de la playa de San Juan de Alicante / Pilar Cortés

Además, el cambio climático no solo hace que la campaña se amplíe, sino que “también cambian los horarios de consumo. Vemos más movimiento al final de la tarde y por la noche, buscando temperaturas más agradables. Y el helado se consume cada vez más como experiencia social y de ocio, no solo como producto refrescante”.

Este artesano xixonenc, que cuenta con cuatro heladerías en San Vicente del Raspeig y que fue campeón de España de Heladería en 2011 y subcampeón del Mundo en 2016, ha señalado que “el inicio de la campaña está siendo bueno. El calor ha llegado antes y eso ha hecho que muchas heladerías lleven prácticamente un mes ya de ventas fuertes respecto a otros años”.

Este es el helado que triunfa este verano: El chocolate de Dubai / Pilar Cortés

Además “la Semana Santa ha sido fantástica”, apuntado que “el consumidor tiene cada vez más integrado el helado como un producto de disfrute durante más meses del año”.

El chocolate de Dubái sigue triunfando y ha sido una de las tendencias más fuertes del último año. Combina ingredientes muy atractivos para el consumidor actual Mario Masiá — Presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos

Y ha celebrado que “hay una subida exponencial en el sector artesanal, ya que la gente descubre las diferencias que tiene respecto al industrial y cada vez tenemos más adictos al helado artesanal”.

Novedades

Sobre novedades con los sabores, Masiá ha afirmado que “seguimos viendo una convivencia entre tradición e innovación. Los sabores clásicos como turrón, chocolate, nata o vainilla siguen funcionando muy bien, pero también triunfan propuestas más creativas. Este año destacan especialmente combinaciones con pistacho, chocolates premium y sabores inspirados en tendencias internacionales”.

Y sobre la estrella del pasado año, el chocolate de Dubái, “sigue triunfando y ha sido una de las tendencias más fuertes del último año. Ha ayudado mucho la viralidad en redes sociales, pero también que combina ingredientes muy atractivos para el consumidor actual: chocolate, pistacho y sobre todo las texturas, tanto crujientes como no crujientes. Evidentemente las modas evolucionan, pero creemos que todavía tiene recorrido esta temporada”.

Un artesano durante la elaboración del chocolate en la heladería Món Gelat de la playa de San Juan / Pilar Cortés

Así, ha resaltado que lo que están viendo sobre el chocolate de Dubái en las distintas ferias del sector es que “se ha reinventado. Antes era chocolate negro y pistacho, pues ahora le ponen chocolate gold, o con chocolate rubí… han cambiado el chocolate pero el fondo sigue siendo pistacho”.

Y es que este artesano ha apuntado que “las tendencias siempre van anexadas al chocolate”, poniendo de ejemplo el Dubai, o el Franui que sale este año, que “es como un sorbete de frambuesa con unas capas de chocolate blanco y negro… al final siempre está el chocolate. Es exponencial lo que se está fabricando de chocolate”.

Masiá confirma que hay una locura por el cacao: “Llevo 40 años haciendo helado, y antiguamente teníamos el chocolate negro y de trufa, y ahora podemos tener más de 10 sabores, es decir un incremento de más del 30 % en la vitrina”.

Así está el proyecto del Centro de Innovación del Helado Sobre el Centro de Innovación del Helado, cuya construcción se mantiene bloqueada desde hace dos años a falta de financiación, Masià ha explicado que “el proyecto sigue adelante porque el sector cree firmemente en él, pero es cierto que todavía estamos pendientes de apoyo institucional para poder finalizarlo y ponerlo plenamente en marcha. Creemos que sería un proyecto estratégico para la provincia y para todo el sector heladero artesanal español, y sobre todo tenerlo en Xixona”. Y ha recordado que “hemos tenido el apoyo del Ayuntamiento de Xixona con la cesión de la parcela y de la Diputación con el proyecto, que ha financiado su redacción”, y ahora lo que falta es el dinero para las obras, que se valoran en cerca de un millón de euros. Una actuación que permitirían profundizar al sector artesano en la innovación y formación.

Y todo pese a que el cacao sigue en niveles históricamente altos tras aumentos del 300 o el 400 % por ejemplo de 2024 a 2025: “Venimos de subidas muy fuertes en los últimos años debido principalmente a problemas climáticos y de producción en África Occidental, que es la principal zona productora del mundo. En los últimos meses hemos visto cierta estabilización y ha bajado un poco, pero los precios continúan muy elevados y eso sigue afectando a los márgenes del sector”, ya que no pueden repercutirlo todo en el consumidor.

El obrador de una heladería de Alicante / Pilar Cortés

Sobre si ha tenido un impacto para la guerra en Irán, ha explicado que “directamente no, pero cualquier tensión internacional acaba afectando a los costes energéticos, transporte y materias primas. Nosotros dependemos mucho de la cadena de frío y de productos importados como cacao, vainilla o frutos secos, por lo que toda inestabilidad internacional genera incertidumbre”, que hizo que se temiera una falta de productos, por lo que se compró mucho al inicio de la campaña.

Falta de personal

Sobre los problemas para encontrar personal para las heladerías, una circunstancia que sufren también por ejemplo los restaurantes, el presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos afirma que “es uno de los grandes retos actuales. Falta mano de obra especializada y cada vez cuesta más encontrar profesionales formados. Por eso desde Anhcea estamos apostando mucho por la formación y por dignificar y visibilizar el oficio del heladero artesano”.

A nivel general, contando el sector industrial, en España se consumen 140 millones de litros de helado al año, según la última cifra disponible del Ministerio de Agricultura. Eso representan tres litros por persona al año. Y Anhcea dispone de unos 400 socios con 1.300 heladerías repartidas por toda España, siendo muchos de sus asociados de Xixona e Ibi.