El Campello arranca la temporada alta con una oleada de vandalismo en las playas

Cartelería arrancada, cerraduras destrozadas, pintadas en muros,... el arranque de la temporada turística alta en El Campello ha venido este año acompañado de una oleada de actos vandálicos contra instalaciones y equipamientos públicos situados en las playas y calas del municipio.

Los daños, detectados en distintos puntos del litoral, han llevado al Ayuntamiento a tomar cartas en el asunto y estudia endurecer las sanciones para frenar una situación que, aunque se repite cada año, en esta ocasión se ha adelantado y lo ha hecho "con una intensidad especialmente preocupante", según fuentes municipales.

Entre los desperfectos registrados figuran cerraduras de casetas municipales violentadas, pintadas en túneles de acceso a las playas y en diversos muros, así como la retirada y destrucción de cartelería informativa. En los últimos días, algunos de los paneles han sido arrancados de cuajo y otros presentan daños causados con herramientas como sierras e incluso radiales en los casos en que las señales eran de metal.

Especialmente afectados han resultado los paneles que informan sobre la prohibición de baño de perros en determinadas zonas, que han sido objeto de ataques. Esta circunstancia ha llamado la atención de los responsables municipales, que consideran inaceptable que se deterioren elementos destinados a garantizar la convivencia y el cumplimiento de la normativa vigente.

Lejos del casco urbano

Aunque los actos vandálicos afectan a todas las áreas de baño, la mayor parte de los incidentes se ha concentrado en las playas y calas de la zona norte del término municipal. Su ubicación, más alejada del casco urbano y con menor presencia de usuarios durante determinadas horas, las convierte en espacios especialmente vulnerables a este tipo de comportamientos incívicos.

El Ayuntamiento ve cómo las campañas de concienciación no calan entre los vecinos

El concejal de Playas, infraestructuras Turísticas y Seguridad Ciudadana, Rafa Galvañ, lamenta que los recursos públicos destinados al mantenimiento y mejora del litoral tengan que emplearse nuevamente en reparar daños evitables. Además del coste económico, estas actuaciones generan una imagen negativa del municipio precisamente cuando comienza el periodo de máxima afluencia turística.

El Consistorio recuerda que en los últimos años se han desarrollado diversas campañas de concienciación para promover el respeto por los espacios públicos y el entorno natural. Sin embargo, la reincidencia de estos actos lleva a los responsables municipales a llegar a cuestionar la eficacia de estas iniciativas como única herramienta de prevención, según las mismas fuentes.

Por ello, el Ayuntamiento reforzará la vigilancia y estudiará un endurecimiento de las sanciones previstas para quienes sean identificados como responsables de los daños. El objetivo es proteger unas instalaciones que son patrimonio de todos y garantizar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de las playas y calas en las mejores condiciones.

Qué dice la ordenanza

La ordenanza de convivencia ciudadana de El Campello recoge que están prohibidas las conductas vandálicas, agresivas o negligentes en el uso del mobiliario urbano que generen situaciones de riesgo o peligro para la salud y la integridad física de las personas o los bienes, así como los actos de deterioro grave, como destrozos de los espacios públicos o sus instalaciones o elementos, ya sean muebles o inmuebles.

Asimismo no se puede manipular papeleras, contenedores, estatuas, obras de arte urbanas, bancos y demás mobiliario urbano, situados en la vía y espacios públicos, moverlos, arrancarlos, incendiarlos, volcarlos o vaciar su contenido en el suelo, hacer inscripciones o adherir papeles o pegatinas en los mismos y todo lo que deteriore su estética o entorpezca su uso.

Todas estas conductas son constitutivas de infracción leve y serán sancionadas con multa de hasta 750 euros, según recoge la ordenanza.