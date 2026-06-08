La carretera hundida en Mutxamel junto a la segunda circunvalación ya tiene quien la repare

El Ministerio de Transportes va a reparar la carretera que va en paralelo a la llamada segunda circunvalación de Alicante y que conecta varias urbanizaciones con el casco urbano de Mutxamel. Se trata de una iniciativa que el Ayuntamiento viene reclamando desde hace años y ahora el Gobierno central ha cogido el guante.

El conocido como Camí dels Pinets de Mutxamel vio interrumpido su trazado hace veinte años con motivo de la construcción de la AP-7 a su paso por el municipio. La entonces empresa concesionaria de la autopista, Ciralsa, ejecutó un desvío mediante la creación de la carretera que discurre en paralelo a la autopista, que es gratuita desde hace dos años.

Este vial, con el paso del tiempo, se ha convertido en una arteria principal que comunica las carreteras CV-819 y CV-800 y es la principal vía de comunicación entre la autovía, autopista y las zonas residenciales de Río Park y Valle del Sol, así como de acceso al aeródromo de Mutxamel.

El Ministerio de Transportes va a sanear el tramo hundido con deformaciones y a reconstruir la carretera, explica el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda. Para ello, los técnicos de Carreteras van a redactar el proyecto para analizar cuál es la profundidad de los escombros y otros detalles técnicos.

Dos vehículos circulan por la carretera, en la que se aprecia el hundimiento / L. Gil López

El alcalde, Rafael García Berenguer (PP), por su parte, ha asegurado que es una "muy buena noticia" y destaca que el ministerio haya decidido acometer los trabajos, que exceden la capacidad municipal. Además, ha lanzado un dardo al PSOE del Consistorio, "que se ha dedicado a decir que era una cuestión que podía solucionar el Ayuntamiento cuando sabía que ni era una propiedad municipal ni la había ejecutado".

Nunca fue recepcionada

El regidor recuerda que la obra estuvo mal realizada y tuvo deficiencias desde el origen, de hecho nunca ha sido recepcionada por el Consistorio, quien ha realizado informes técnicos y estudios geotécnicos sobre la carretera y la zona en la que se encuentra.

Los expedientes elaborados concluían que el tipo de relleno sobre el que se construyó el vial es "susceptible de producir colapsos por la ordenación de los elementos, así como de generar cavidades por la disolución de las fracciones finas".

Además, dejaba constancia de que el proyecto y ejecución del camino de desvío que hizo la empresa Ciralsa no contempló "tipo alguno de drenaje transversal, atendiendo a la calificación de la zona desde el punto de vista de la inundabilidad por el propio Patricova, como afectada de peligrosidad geomorfológica".

Inestable

Las de reparación del vial, un tramo de unos 270 metros aproximadamente de longitud afectado "por importantes asientos en su plataforma", serán "complejos", estima el alcalde, porque es un terreno "de rellenos muy inestable y habrá mucho movimiento de tierra para que quede una carretera en condiciones".

Un informe de la Policía Local ya constató que el camino tiene señalizado un tramo de concentración de accidentes, de unos 600 metros, por lo que hay instalados reductores de velocidad, en ambos sentidos de la circulación, correctamente indicados mediante señalización vertical.

Un ciclista por el Camí dels Pinets, con grietas y socavones / L. Gil López

La Policía ha detectado "deficiencias que pueden repercutir en la seguridad vial", como el firme irregular, principalmente a causa de dos hundimientos que "posiblemente" se produjeron tras el asentamiento del terreno y el paso de vehículos de gran tonelaje que acuden a los almacenes de la zona que dispone una empresa reconocida que cultiva tomates.

Además, la señalización horizontal actual es "inexistente o inapreciable debido a su falta de mantenimiento" y no hay balizamiento para separar los carriles en tramos de curva.

García Berenguer asegura que las obras del Camí dels Pinets, junto con la que se está realizando en la actualidad para sustituir el puente de Sant Peret por una rotonda y la anunciada de la CV-819 que une Mutxamel con la CV-821 y las viviendas del extrarradio son tres infraestructuras "que van a mejorar muchísimo la movilidad y la conexión del centro con las urbanizaciones y con las vías de comunicación del entorno".