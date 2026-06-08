Reclamaciones vecinales en San Vicente: contenedores, ruido o tráfico concentran las mayores quejas

Ruidos, malos olores, falta de señalización, ... El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha presentado el informe anual de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (Cesure), que constata una reducción del 27% en el número de quejas, sugerencias y reclamaciones vecinales respecto al año anterior, así como una tasa de aceptación de las respuestas municipales superior al 85%.

Durante 2025 se registraron un total de 344 entradas, frente a las 470 contabilizadas en 2024. De ellas, el 95,3% fueron tramitadas como quejas, sugerencias o reclamaciones, mientras que el 4,7% restante correspondió a incidencias de mantenimiento u otras gestiones directas.

El informe también pone de relieve el avance de la administración electrónica. Más del 93% de las solicitudes se recibieron a través de medios digitales y el 84% de las respuestas se tramitaron electrónicamente mediante la sede electrónica municipal, mientras que únicamente el 6,7% de las comunicaciones se realizaron mediante escritos en formato papel.

El tercer trimestre concentró el mayor volumen de actividad del año, con 120 registros, frente a los 82, 74 y 68 presentados durante el cuarto, primer y segundo trimestre, respectivamente.

Falta de respuesta

Las principales reclamaciones ciudadanas estuvieron relacionadas con cuestiones vinculadas al tráfico y la señalización, los ruidos, los olores o los contenedores, así como la falta de respuesta o actuación. No obstante, el informe destaca una reducción respecto al ejercicio anterior de las incidencias relativas a mantenimiento de calles y caminos y problemas de ruido.

Otro de los aspectos destacados del informe es la mejora en los tiempos de respuesta. La mayor parte de las contestaciones se emitieron dentro del plazo máximo de dos meses establecido, incrementándose, además, el porcentaje de expedientes resueltos dentro de ese periodo respecto a años anteriores.

Comision del Cesure de San Vicente presidida por el alcalde / INFORMACIÓN

Al cierre del año, la mayoría de los expedientes se encontraban resueltos o en proceso de resolución. En torno al 20% de las solicitudes no pudieron ser atendidas por motivos técnicos o por exceder las competencias municipales.

Por áreas municipales, los departamentos que recibieron un mayor número de solicitudes fueron Servicios Urbanos y Mantenimiento, con el 26,83% del total; Seguridad Ciudadana y Tráfico, con el 11,59%; e Infraestructuras, Arquitectura y Urbanismo, con un 10% cada uno de ellos.

Propuestas

El concejal de Participación Ciudadana, Antonio Díaz, ha valorado favorablemente estos resultados y ha puesto en valor el papel de la comisión como una herramienta "fundamental para conocer las necesidades, inquietudes y propuestas de la ciudadanía".

Según Díaz, la reducción de casi un tercio de las reclamaciones y una tasa de aceptación superior al 85% son indicadores "muy positivos que ponen de manifiesto la capacidad del Ayuntamiento para ofrecer respuestas eficaces y soluciones" a los vecinos; además, estos datos evidencian, a su juicio, "la consolidación y mejora" de los servicios municipales.

El edil ha confirmado que en la próxima reunión de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones de San Vicente, que será en el mes de julio, se presentarán los primeros informes trimestrales de 2026 que estén elaborados en esa fecha a todos los miembros del Cesure.

El órgano de carácter municipal está presidido por el alcalde, Pachi Pascual, y forman parte representantes de todas las formaciones políticas del Ayuntamiento y de asociaciones vecinales del municipio.