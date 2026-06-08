Reclamaciones vecinales en San Vicente: contenedores, ruido o tráfico concentran las mayores quejas
Las protestas ciudadanas al Ayuntamiento caen un 27% el último año y más del 85% se resuelven satisfactoriamente
Ruidos, malos olores, falta de señalización, ... El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha presentado el informe anual de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (Cesure), que constata una reducción del 27% en el número de quejas, sugerencias y reclamaciones vecinales respecto al año anterior, así como una tasa de aceptación de las respuestas municipales superior al 85%.
Durante 2025 se registraron un total de 344 entradas, frente a las 470 contabilizadas en 2024. De ellas, el 95,3% fueron tramitadas como quejas, sugerencias o reclamaciones, mientras que el 4,7% restante correspondió a incidencias de mantenimiento u otras gestiones directas.
El informe también pone de relieve el avance de la administración electrónica. Más del 93% de las solicitudes se recibieron a través de medios digitales y el 84% de las respuestas se tramitaron electrónicamente mediante la sede electrónica municipal, mientras que únicamente el 6,7% de las comunicaciones se realizaron mediante escritos en formato papel.
El tercer trimestre concentró el mayor volumen de actividad del año, con 120 registros, frente a los 82, 74 y 68 presentados durante el cuarto, primer y segundo trimestre, respectivamente.
Falta de respuesta
Las principales reclamaciones ciudadanas estuvieron relacionadas con cuestiones vinculadas al tráfico y la señalización, los ruidos, los olores o los contenedores, así como la falta de respuesta o actuación. No obstante, el informe destaca una reducción respecto al ejercicio anterior de las incidencias relativas a mantenimiento de calles y caminos y problemas de ruido.
Otro de los aspectos destacados del informe es la mejora en los tiempos de respuesta. La mayor parte de las contestaciones se emitieron dentro del plazo máximo de dos meses establecido, incrementándose, además, el porcentaje de expedientes resueltos dentro de ese periodo respecto a años anteriores.
Al cierre del año, la mayoría de los expedientes se encontraban resueltos o en proceso de resolución. En torno al 20% de las solicitudes no pudieron ser atendidas por motivos técnicos o por exceder las competencias municipales.
Por áreas municipales, los departamentos que recibieron un mayor número de solicitudes fueron Servicios Urbanos y Mantenimiento, con el 26,83% del total; Seguridad Ciudadana y Tráfico, con el 11,59%; e Infraestructuras, Arquitectura y Urbanismo, con un 10% cada uno de ellos.
Propuestas
El concejal de Participación Ciudadana, Antonio Díaz, ha valorado favorablemente estos resultados y ha puesto en valor el papel de la comisión como una herramienta "fundamental para conocer las necesidades, inquietudes y propuestas de la ciudadanía".
Según Díaz, la reducción de casi un tercio de las reclamaciones y una tasa de aceptación superior al 85% son indicadores "muy positivos que ponen de manifiesto la capacidad del Ayuntamiento para ofrecer respuestas eficaces y soluciones" a los vecinos; además, estos datos evidencian, a su juicio, "la consolidación y mejora" de los servicios municipales.
El edil ha confirmado que en la próxima reunión de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones de San Vicente, que será en el mes de julio, se presentarán los primeros informes trimestrales de 2026 que estén elaborados en esa fecha a todos los miembros del Cesure.
El órgano de carácter municipal está presidido por el alcalde, Pachi Pascual, y forman parte representantes de todas las formaciones políticas del Ayuntamiento y de asociaciones vecinales del municipio.
Suscríbete para seguir leyendo
- En Orihuela no hay un ataque contra Miguel Hernández, pero sí un cansancio de que cada vez haya mayores conflictos
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- Más de 200 agentes de la Policía Nacional participan en una redada contra las falsificaciones en el mercadillo del Martínez Valero en Elche
- Estas son las hogueras ganadoras del Desfile del Ninot de Alicante 2026
- Juanma Lorente, abogado laboralista, avisa: 'No se puede empezar las vacaciones un viernes
- Dos descensos con crecimiento y un ascenso sin protagonismo en el Elche
- La ocupación de Luceros en las mascletás enfrenta a una hostelera con el Ayuntamiento y la Federació
- La jefa de Patrimonio, al conocer el listado de adjudicatario de Les Naus de Alicante: 'Fue un shock