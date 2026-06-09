Un alumno del IES Gaia de San Vicente, entre los diez mejores de la Comunidad de los premios Cangur de Matemáticas

El IES Gaia vuelve a situarse entre los centros destacados en la Prova Cangur 2026. Por segundo año consecutivo, un alumno del instituto ha logrado entrar en el top 10 de su nivel en esta competición matemática: Ángel Blanco Fernández, de 1º de ESO, ha sido el séptimo clasificado de su categoría en la Comunidad Valenciana.

Según los resultados definitivos publicados por la organización, Blanco Fernández figura entre el alumnado premiado del nivel de 1º de ESO con 128,25 puntos. Este reconocimiento es también fruto del trabajo sostenido del alumnado y del acompañamiento docente: ha sido preparado por su profesor de Matemáticas, Juan Quintana, quien impulsa sesiones de entrenamiento específicas.

Un día a la semana, tras la jornada lectiva, varios estudiantes del centro se quedan para preparar estas pruebas, reforzando el razonamiento lógico, la resolución de problemas y las estrategias propias de la competición.

Foto de familia de los premiados / INFORMACIÓN

La entrega de premios se celebró en Alcoy, en el Campus de la Universitat Politècnica de València, el 29 de mayo y estuvo acompañado por su familia y su profesor.

Miles de estudiantes

En el nivel de 1º de ESO, se presentaron 2.330 alumnos en toda la Comunidad Valenciana, lo que da aún más valor al resultado obtenido por el estudiante del IES Gaia.

La Prova Cangur es una actividad de divulgación y promoción del gusto por las matemáticas, impulsada por la sociedad internacional Le Kangourou sans Frontières y vinculada, en el ámbito catalanohablante, a la Societat Catalana de Matemàtiques. En la edición de 2026 (XXVIII), la prueba se celebró los días 26 y 27 de marzo.

El IES Gaia felicita a Blanco Fernández por este excelente resultado, así como al profesorado y al conjunto del alumnado participante por su esfuerzo y compromiso con el aprendizaje matemático.