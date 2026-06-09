El Campello da el primer paso para contar con el obligatorio plan frente a inundaciones

El Campello ha dado el primer paso para tener el Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundaciones (PAM IN), que es obligatorio por ley debido a que presenta un riesgo medio o alto.

El pleno ordinario celebrado este martes ha aprobado de forma inicial el documento, que viene a dar respuesta a situaciones de emergencia derivadas de posibles inundaciones en el término municipal.

PP, PSOE, Vox y los dos ediles no adscritos han votado a favor, mientras que Compromís, Per El Campello y Esquerra Unida-Unides Podem se han abstenido. Los partidos de la oposición de izquierdas han recordado el retraso por parte del gobierno local para realizar el plan y han incidido en que se quedará en papel mojado si no se reflejan en medidas concretas para evitar inundaciones.

El plan se somete ahora a un periodo de información pública, con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, web municipal y portal de transparencia por un plazo de treinta días hábiles, para que se puedan presentar reclamaciones o sugerencias.

Protección civil

Volverá entonces al pleno para su aprobación definitiva y, a continuación, deberá ser homologado por la conselleria. Se trata de un plan de protección civil que complementa con un análisis científico más preciso al Plan Territorial Municipal de Emergencias de El Campello, que fue aprobado en 2024.

El Plan de Emergencias, como plan director, ya contemplaba el análisis y las actuaciones a realizar en caso de situaciones de riesgo o de emergencia, tanto por inundaciones como en situaciones derivadas de otros riesgos como el sísmico, incendios forestales, maremotos y otros.

Actualmente, se está desarrollando por el mismo técnico el plan de actuación frente a incendios forestales, que también complementará al Plan Territorial Municipal de Emergencia, "todo ello para hacer del municipio un lugar más seguro y con una capacidad de respuesta acorde a las necesidades en caso de emergencia", ha indicado en el pleno en concejal de Seguridad, Rafa Galvañ.

Los últimos datos publicados, actualizados por la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat a 8 de enero de 2026, señalaban que más de la mitad de los municipios de la provincia de Alicante seguían sin contar con el PAM IN, entre ellos Torrevieja, Villena, El Campello, Aspe y Monóvar, que suman más de 200.000 habitantes.

Plan de Igualdad

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado también el IV Plan Municipal de Igualdad, que tendrá una vigencia hasta el ejercicio 2029, con posibilidad de prórroga de un año, con los votos a favor de PP, PSOE, Compromís, Per El Campello, EU-Podem y los dos ediles no adscritos y la posición en contra de Vox.

Festivos locales en 2027 Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad, a propuesta del departamento de Recursos Humanos, los dos días festivos locales para el próximo año 2027. Como es habitual, se trata del 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, y el día 15 de octubre, festividad de Santa Teresa de Jesús.

El plan es el resultado de un proceso riguroso y participativo, que ha contado con el análisis de datos estadísticos, la escucha activa a agentes sociales y personal municipal, y la consulta directa a la ciudadanía.

La concejala de Igualdad, Maricarmen Alemañ, ha señalado que el documento es fruto de la convicción de que la igualdad entre mujeres y hombres "no es una opción ideológica, sino un principio jurídico, un mandato constitucional y una exigencia ética y social que interpela a todas las administraciones públicas, especialmente a los ayuntamientos, por su cercanía a la ciudadanía y su capacidad de incidir en la vida cotidiana".