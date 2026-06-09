Pitos a PP y Vox en el pleno de El Campello por rechazar una moción en defensa de la educación pública

Otro pleno maratoniano en El Campello, de más de cinco horas y media de duración, en el que las cuatro mociones presentadas por la oposición han contado con distinta suerte: dos han sido aprobadas y otras dos rechazadas.

La primera de ellas, en defensa de la educación pública y de apoyo a las reivindicaciones del profesorado valenciano, en plena huelga indefinida de docentes, ha tenido momentos de tensión, especialmente tras el resultado de la votación.

PP y Vox han votado en contra de la propuesta que han llevado PSOE, Compromís, Per El Campello y Esquerra Unida-Podem, cuyos portavoces o portavoces adjuntos han realizado una encendida defensa de los profesores y han recordado la situación de colegios e institutos del municipio, carentes de diversas infraestructuras o con aulas masificadas.

Miembros de la comunidad educativa han acudido este martes a la sesión ordinaria y han aplaudido sus intervenciones y, tras conocer que salía rechazada han lanzado gritos como "sin educcacion no hay cultura", "no tenéis vergüenza" y hasta un inaceptable "en la calle nos veremos", dirigido al alcalde por una persona.

La otra moción que no ha salido adelante ha sido la de EU-Podem para la constitución de la comisión de seguimiento del contrato de servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas, que lleva unos meses en marcha y todavía quedan pendientes maquinaria y recursos.

Informe semestral

El alcalde, Juanjo Berenguer, ha asegurado que ya hay una comisión de servicios públicos que realiza un seguimiento del contrato y que en julio puede haber un informe sobre los primeros seis meses de funcionamiento, una explicación que ha convencido a Vox. Así, el voto de los ediles de los dos partidos ha tumbado la propuesta.

La que sí han salido adelante han sido otras dos mociones de EU-Podem, la primera para instar al Consorci Mare a que se ponga al día en las liquidaciones económicas que adeuda al municipio.

Apoyada por el resto de partidos y los dos ediles no adscritos y con la abstención del PP, el pleno ha promovido el acuerdo para que el alcalde, en su condición de representante del municipio en la Junta General del Consorcio de Residuos que gestiona la planta de basuras, que promueva y defienda la modificación del sistema de liquidaciones vigente, con el objetivo de establecer un régimen de pagos a cuenta a favor del Ayuntamiento basado en estimaciones, con regularización posterior una vez se disponga de los datos definitivos.

El pleno quiere un informe detallado que cuantifique el alcance real del perjuicio económico por la deuda pendiente del Consorcio Mare

La propuesta incluye instar al Consorcio para la ejecución de un calendario cierto para la aprobación de las liquidaciones pendientes al Ayuntamiento de El Campello, evitando la acumulación de retrasos plurianuales, así como la introducción de mecanismos que compensen el perjuicio económico derivado de dichos retrasos.

Otro punto de la moción contempla que los servicios técnicos municipales elaboren un informe detallado que cuantifique el alcance real de este perjuicio económico para el Ayuntamiento, para visualizar con datos precisos el daño que esta forma de proceder del Consorcio supone para las arcas de este Ayuntamiento.

20 años de la Illeta visitable

La segunda moción aprobada, esta por unanimidad, consta de varios puntos, el primero de ellos el compromiso de organizar y celebrar un acto institucional en el salón de plenos para reconocer a los arqueólogos y técnicos que han trabajado en el yacimiento durante estas dos décadas.

La propuesta incluye programar una jornada de puertas abiertas para poder visitar el yacimiento de forma gratuita con motivo del XX aniversario, y la organización de un acto público enfocado en explicar la evolución del enclave en estos 20 años y los hallazgos pendientes de musealizar.

En cuarto lugar, se proponía utilizar los canales institucionales para difundir material gráfico y divulgativo, resaltando su valor histórico, cultural y turístico, al que se añade instar a la Diputación de Alicante (propietaria del yacimiento, que gestiona el museo Arqueológico Provincial) a que, antes de que finalice el mes de julio de 2026, presente un cronograma real y actualizado de las obras del Centro de Interpretación y el Parque Arqueológico y Botánico prometidos en varias ocasiones.