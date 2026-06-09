Ahora sí: el reglamento orgánico de El Campello sale adelante a la tercera, con tensión incluida

A la tercera ha ido la vencida. El Campello ha dado luz vez a la aprobación inicial del nuevo texto del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), un instrumento integral que define los principios básicos de actuación municipal, estructura los órganos de gobierno, determina su régimen jurídico y establece el estatuto de los miembros corporativos.

El punto requería de la mayoría absoluta, como ha recalcado la secretaria municipal, María Teresa Lloret, y fue precisamente esa falta de apoyos suficientes la que provocó que fuese rechazado en el pleno anterior.

Entonces, el pasado abril, el PP se quedó solo, ya que todos los partidos de la oposición se abstuvieron y los dos ediles no adscritos votaron en contra porque no se recogía en el texto los medios para los concejales que ya no forman parte de ninguna agrupación política, lo que consideran una discriminación.

La segunda vez que se iba a votar el ROM era en el pleno del jueves pasado, pero se tuvo que suspender por problemas técnicos a los 13 minutos y se dio por no celebrado.

El documento aprobado este martes incluye la aprobación de algunas alegaciones presentadas por grupos políticos y organizaciones vecinales y el rechazo de otras. Han votado a favor PP, PSOE, Vox, Compromis y Per El Campello, mientras que EU-Unides Podem ha optado por la abstención y los no adscritos han votado en contra y no ha estado exento de polémica.

Sobre la mesa

Para empezar, la edil no adscrita Lupe Vidal ha solicitado que el punto se quedase sobre la mesa y se retirase por "inseguridad jurídica", argumentando la sentencia del TSJCV, firme desde mayo de 2026, en la que se establece que denegar el voto telemático individual por causas médicas o discapacidad vulnera la Constitución.

Se ha procedido a votar su retirada, pero Vidal solo ha contado con el apoyo del otro no adscrito, Vicent Vaello, de manera que se ha continuado con las intervenciones. La portavoz del PP, Lourdes Llopis, ha recalcado que la aprobación del ROM es "necesario" para el "buen funcionamiento" del Ayuntamiento, una herramienta "que no es de un grupo político, sino de la institución en su conjunto".

La edil popular ha incidido en que un ayuntamiento con procedimientos claros "funciona mejor y es más ágil" y con este documento, que define las competencias de los órganos y los procedimientos en la toma de decisiones, "se evitan lagunas interpretativas, conflictos e improvisaciones".

Los dos ediles no adscritos cargan contra todos los grupos de la corporación, a los que acusan de "conversaciones de despacho para lograr apoyos"

Los portavoces o portavoces adjuntos de la oposición han expuesto la necesidad de aprobar un reglamento "útil, garantista y con cambios profundos" y han destacado el esfuerzo técnico y jurídico para llevarlo a cabo, pero han recordado que hay cuestiones que son objeto de mejora y se presentarán alegaciones.

Entonces ha llegado el turno de Vaello, quien ha lanzado un duro alegato contra todos los partidos de la corporación, asegurando que el PP habría tenido "conversaciones en los despachos" para conseguir los apoyos de la oposición, ya que el documento es el mismo que trajo en abril "y fracasó".

"Soberbia"

"Se pone el ROM encima de la mesa hasta que salgan los números, la gran novedad de hoy está en la aritmética", ha expuesto el edil no adscrito, que ha reprochado que el PP "no ha querido debatir ni resolver las carencias ni corregir el trato desigual, sino pasar por encima con mezcla de soberbia e indiferencia".

Vidal por su parte, ha lamentado que se rechazase la retirada del punto, "asumiendo así que aprueban el ROM con deficiencias normativas graves en materia de derechos fundamentales".

Ha sido entonces cuando han pedido el turno los portavoces para dejar claro que ninguno se había reunido con el PP. La adjunta de Compromís, Cristina Boix, de hecho, ha afirmado que si en el pleno anterior hubieran sabido que el punto precisaba de mayoría absoluta, habrían votado a favor.

Llopis ha subrayado que precisamente han sido dos grupos políticos quienes pidieron que el reglamento volviese a pasar por el pleno, a lo que el alcalde, Juanjo Berenguer, ha añadido que esa petición se hizo en una junta de portavoces, en la que no participan ni Vaello ni Vidal precisamente por ser no adscritos. "Hablar de indecencia son palabras mayores que no corresponden a un pleno, en una democracia es el gobierno de las mayorías y lo deciden las votaciones", ha recalcado.

El ROM, que consta de 204 artículos, incorpora una regulación específica de los derechos de la ciudadanía en materia de información, transparencia y participación. Además, dota al Ayuntamiento de criterios claros para el funcionamiento de los órganos colegiados, el uso de medios electrónicos, la publicidad de las actuaciones, el procedimiento de adopción de acuerdos y la gestión interna de la actividad administrativa. Todo ello se estructura bajo los principios de legalidad, objetividad, transparencia, eficacia, coordinación y servicio al interés general.

Reclamaciones

El documento aprobado se someterá a información pública por un plazo mínimo de 30 días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de anuncios del Ayuntamiento, web municipal y Portal de Transparencia, para que los interesados puedan examinar el expediente y formular reclamaciones y sugerencias, y se remitirá el texto íntegro a la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana y a la Generalitat.

La elaboración de esta herramienta de trabajo se inició hace un año, considerando que los municipios tienen la potestad reglamentaria y de autoorganización. En virtud de esta facultad, las entidades locales tienen la capacidad para desarrollar, dentro de la esfera de sus competencias, lo dispuesto en las leyes estatales o autonómicas, pudiendo dictar disposiciones administrativas de carácter general y de rango inferior a la ley, sin que, en ningún caso, estas disposiciones puedan contener preceptos contrarios a les leyes.