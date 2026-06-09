San Vicente se abona al verde: más de 450 árboles plantados en un año

San Vicente del Raspeig se apunta al verde. El Ayuntamiento impulsa una de las mayores actuaciones de mejora del arbolado urbano de los últimos años, con la plantación este año de más de 450 árboles distribuidos por distintos puntos del municipio.

La iniciativa contempla tanto la reposición de ejemplares deteriorados en espacios públicos como la creación del primer palmeral urbano de la ciudad, situado junto al velódromo y donde ya se aprecian los primeros ejemplares.

La actuación, coordinada por la Concejalía de Medio Ambiente, ha comenzado esta primavera con la plantación de un centenar de árboles en calles, plazas y zonas verdes. Tras la pausa estival, los trabajos se retomarán en otoño con la incorporación de otros 200 ejemplares destinados a sustituir árboles que se han secado o han resultado dañados como consecuencia de accidentes, temporales o actos vandálicos.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha acondicionado una parcela municipal situada junto al velódromo Manuel Guijarro para albergar más de 150 palmeras procedentes de la mediana de la carretera CV-8215.

El alcalde, Pachi Pascual, que ha visitado los trabajos de instalación junto a la concejal de Medio Ambiente, Mercedes Torregrosa, ha confirmado que se trata del primer palmeral de la ciudad que, aunque no tiene grandes dimensiones, "constituye un nuevo pulmón verde" para San Vicente.

Zona transitada

El primer edil ha resaltado que este espacio contribuirá a poner en valor el entorno del llamado complejo deportivo sur, mejorando las áreas de paseo en una zona muy transitada por deportistas, escolares y vecinos”.

Palmeras plantadas y otras a punto de serlo, en una imagen de hace unos días / L. Gil López

Además de las palmeras, la parcela incorporará nuevas especies vegetales adaptadas al entorno para reforzar su valor paisajístico y favorecer la integración de este nuevo espacio verde. Según ha explicado Torregrosa, la actuación permitirá transformar un solar municipal en una zona más atractiva para el paseo y el disfrute ciudadano.

La campaña de reposición de arbolado se desarrolla siguiendo criterios técnicos específicos. Antes de cada plantación, especialistas analizan las condiciones de cada emplazamiento para identificar las causas que han provocado la pérdida de ejemplares anteriores y seleccionar las especies más adecuadas para garantizar su desarrollo.

El alcalde y la edil de Medio Ambiente, en la parcela donde se replantarán 150 palmeras / INFORMACIÓN

Asimismo, se tienen en cuenta factores como la proximidad de las viviendas, la disponibilidad de luz natural o las características del terreno. Los nuevos árboles son de tamaño medio, lo que facilita su adaptación al entorno y mejora sus posibilidades de supervivencia.

Jornada técnica

Dentro de su estrategia de protección y mejora del patrimonio vegetal, el Ayuntamiento ha organizado también la jornada técnica Estrategias de gestión de infraestructura verde y bosque urbano, que se celebrará el próximo 11 de junio en el Auditorio Municipal.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la empresa responsable del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, reunirá a profesionales, técnicos municipales y ciudadanía interesada para abordar las nuevas tendencias en la gestión sostenible de los espacios verdes urbanos desde una perspectiva ambiental, económica y social.