El Consorcio Mare pagará las liquidaciones que adeuda a El Campello pero recuerda: "Hay otras prioridades"

"Haremos las liquidaciones que correspondan y cuando correspondan". El presidente del Consorcio Mare, José Ramón González de Zárate, ha salido al paso de la moción aprobada el martes en el pleno de El Campello, que insta a la entidad no solo a pagar al Ayuntamiento las liquidaciones pendientes desde 2021, sino también a cambiar el sistema para establecer un calendario de abonos basado en estimaciones, que se regularizaría una vez se tengan los datos definitivos.

El Consorci Mare gestiona los desechos de los 52 municipios de la Marina Alta y la Marina Baixa y de El Campello, localidad en la que está ubicada la planta de residuos.

González de Zárate ha incidido en que el Consorcio Mare está trabajando para causar las menos molestias posibles a los vecinos "y ser mejores medioambientalmente", con alternativas como intentar rebajar el canon económico con subvenciones superiores a los once millones de euros.

El presidente del organismo ha recordado que la próxima semana se inaugura la planta de tratamiento de voluminosos, que ha tenido una subvención de la Unión Europea que supera los 5,3 millones de euros y que permitirá mejorar las cifras de separación en origen, reducir los residuos destinados a vertedero y abaratar los costes de tratamiento de esta fracción.

Ecoparques

A esta iniciativa se suman otras como la puesta en funcionamiento de siete ecoparques móviles o los fijos en los municipios en los que los ayuntamientos "tienen el trabajo hecho".

Por ello, González de Zárate ha dejado clara cuál es la hoja de ruta: "Lo arreglaremos, pero tenemos el personal que tenemos; primero las prioridades, que son lograr fondos europeos, realizar obras y poner en marcha servicios, a partir de ahí llegarán las liquidaciones que correspondan y como correspondan, no las que dice un grupo político".

Por último, ha aprovechado para lanzar un mensaje para navegantes: "Vengo diciendo hace mucho tiempo que el Ayuntamiento debería echar una mano en el coste económico que tienen los 52 municipios, el esfuerzo que hacen, para intentar que los vecinos de El Campello no tengan ningún perjuicio".

La moción, presentada por Esquerra Unida-Unides Podem, salió adelante en el pleno ordinario celebrado el martes al ser apoyada por el resto de partidos de la oposición y los dos ediles no adscritos, mientras que el PP se abstuvo.

Compensar el perjuicio

La propuesta incluye instar al Consorcio para la ejecución de un calendario cierto para la aprobación de las liquidaciones pendientes al Ayuntamiento de El Campello, evitando la acumulación de retrasos plurianuales, así como la introducción de mecanismos que compensen el perjuicio económico derivado de dichos retrasos.

Otro punto de la moción contempla que los servicios técnicos municipales elaboren un informe detallado que cuantifique el alcance real de este perjuicio económico para el Ayuntamiento, para visualizar con datos precisos el daño que esta forma de proceder del Consorcio supone para las arcas de este Ayuntamiento.