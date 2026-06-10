Perros encerrados o encadenados: San Vicente realiza dos inspecciones en una propiedad por presunto maltrato animal

Una asociación de defensa de los animales ha puesto sobre aviso al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig de un presunto caso de maltrato animal en una propiedad privada.

Asoka, en un vídeo publicado en redes sociales, asegura que alertó hace más de dos semanas al gobierno local de la situación: perros encerrados en jaulas destrozadas a plena luz del día y abandonados. El colectivo animalista añade que pudo sacar de la parcela a tres animales, pero que todavía quedaban más.

El Ayuntamiento, por su parte, ha recalcado que tuvo conocimiento de los hechos el pasado viernes, tanto a través del departamento de Sanidad como de la Policía Local, la cual también puso en conocimiento de la situación al Seprona.

Fuentes municipales recalcan que no hay una denuncia, sino que llegó un mail a un correo genérico, "obviando el procedimiento correcto, que es la formulación de cualquier asunto dirigido al Ayuntamiento a través de la sede electrónica municipal".

Responsabilidad

Pese a ello, las mismas fuentes indican que se ha actuado "con responsabilidad". Así se realizaron dos comprobaciones in situ en los días siguientes a la recepción de la queja, que han llevado a cabo por parte de dos departamentos.

Por un lado, los agentes policiales concluyen que, después de realización una primera inspección, los animales se encuentran atendidos en cuanto a las condiciones necesarias para su supervivencia o bienestar físico y no se observa a simple vista hechos constitutivos de un delito penal.

También el servicio de veterinario adscrito al departamento de Sanidad ha concluido, tras una inspección del lugar, que los animales se encuentran en estado general compatible con una condición física aceptable y no se observan signos de maltrato físico grave, abandono sanitario severo o riesgo vital inmediato.

Apertura de expediente

Desde Sanidad, no obstante, se procederá abrir un expediente para estudiar la posible comisión de infracciones de carácter administrativo y solicitar, en caso de que las hubiera, la subsanación de las mismas por parte del propietario, según las mismas fuentes.

Asoka es una asociación sin ánimo de lucro, legalmente constituida, cuyo objetivo principal es denunciar el abandono y maltrato animal, defender sus derechos y gestionar su adopción.