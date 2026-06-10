La policía para un vehículo en El Campello y se encuentra un arsenal de botes de espray y unas cizallas
Uno de los dos jóvenes tiene antecedentes por realizar pintadas en espacios públicos
Sorpresa de la Policía Local de El Campello en un control rutinario. Agentes paran un vehículo en el que iban dos jóvenes y se encuentran en el interior todo un arsenal de botes de espray y unas cizallas.
El hallazgo se produjo cuando una patrulla tuvo sospechas de un coche y, en la inspección, descubrieron "sorprendidos" decenas de botes de aerosoles, que utilizan los grafiteros para realizar pinadas en paredes, muros y otros espacios urbanos, explican fuentes municipales.
Los había de todos los colores imaginables y, junto a ellos, una cizalla, herramienta que sirve para romper cadenas y candados con los que tanto particulares como Ayuntamiento protegen espacios de acceso restringido.
En el vehículo viajaban dos jóvenes, a los que se les requisó la mercancía. Fueron identificados y siguieron su camino, dado que en ese momento no se les pudo vincular a ningún acto vandálico concreto.
Antecedentes
Uno de ellos ya constaba en los archivos policiales, con antecedentes por realizar pintadas en espacios públicos, que ellos califican de arte urbano. La realidad es que esta práctica se ha convertido en un problema que obliga al Ayuntamiento a gastar dinero público en su eliminación y repintado de esos espacios para devolverles su estado original, según las mismas fuentes.
Este suceso se produce después de un arranque de la temporada turística alta en El Campello con una oleada de actos vandálicos contra instalaciones y equipamientos públicos situados en las playas y calas del municipio.
Los daños, detectados en distintos puntos del litoral, han llevado al Ayuntamiento a tomar cartas en el asunto y estudia endurecer las sanciones para frenar una situación que, aunque se repite cada año, en esta ocasión se ha adelantado y lo ha hecho "con una intensidad especialmente preocupante", según fuentes municipales.
Radiales
Entre los desperfectos registrados figuran cerraduras de casetas municipales violentadas, pintadas en túneles de acceso a las playas y en diversos muros, así como la retirada y destrucción de cartelería informativa. En los últimos días, algunos de los paneles han sido arrancados de cuajo y otros presentan daños causados con herramientas como sierras e incluso radiales en los casos en que las señales eran de metal.
Especialmente afectados han resultado los paneles que informan sobre la prohibición de baño de perros en determinadas zonas, que han sido objeto de ataques. Esta circunstancia ha llamado la atención de los responsables municipales, que consideran inaceptable que se deterioren elementos destinados a garantizar la convivencia y el cumplimiento de la normativa vigente.
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