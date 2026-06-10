Sant Joan desvía la circulación a la calle del casco histórico afectada por el tráfico pesado y rectifica dos días después

El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant tiene informes desde el año 2017 que alertan del impacto del tráfico pesado en viviendas del casco histórico del municipio, en concreto en las calles San José y Mayor.

Los vecinos de la zona llevan meses intentando proteger no solo sus casas sino también un vial, San José que tiene más de 500 años. El concejal de Movilidad, Manuel Nieto, precisamente anunció hace veinte días que se va a proceder a cambiar el itinerario del autobús para que deje de circular por esta calle, principal afectada.

Por ello, ha sorprendido la iniciativa que el gobierno local del PP ha llevado a cabo esta misma semana. Con motivo de las obras en la calle Mosén Pedro Mena, colocó el martes un cartel que reza "desvío provisional" para que los vehículos circulen precisamente por San José.

Durante toda la jornada y este miércoles cientos de coches, furgonetas, camiones y, por supuesto el autobús interurbano, han estado pasando por el vial. Este diario ha preguntado al Ayuntamiento si no había otras alternativas de tráfico y, a las pocas horas, el letrero ha sido retirado.

La calle San José, al fondo, sin el letrero / INFORMACIÓN

Fuentes municipales han explicado que el asfaltado para finalizar las obras de rehabilitación del barrio de Navarregui, que afecta principalmente a las calles Mosén Pedro Mena y Capitán Martí, se realiza los días 10 y 11 de junio. El jueves por la noche está prevista la pintura de estas calles asfaltadas, por lo que ese tramo "debe volverse a abrir al tráfico" el viernes.

Otras opciones

"Mientras tanto, ya no indica que el tráfico se ha desviado por la calle San José", señalan las mismas fuentes, que añaden que los vehículos que no pueden entrar por la calle Mosén Pedro Mena "pueden circular, de manera alternativa, por varias calles abiertas al tráfico con normalidad".

La Asociación de Vecinos de la Calle San José había mostrado su preocupación porque el vial se había convertido "en un infierno", ya que los vehículos que llegan por Ramón de Campoamor y se dirigen a la Rambla, principal arteria del municipio, cogen el vial.

Un taxi coge la calle San José, con el cartel de "desvío provisional" a la izquierda / L. Gil López

En otras ocasiones en las que el histórico vial del casco antiguo se ha tenido que cerrar, el Ayuntamiento ha desviado el tráfico por Quijote, Clara de Campoamor y Cañaret, pero en esta ocasión, sorprendentemente, su primera opción no ha sido esa.

Los vecinos de las calles San José, Mayor y algunas viviendas de la calle Cervantes anunciaron hace unas semanas la contratación de un perito judicial especializado para auditar, una por una, las viviendas afectadas, recalcan, por el paso de las líneas interurbanas de autobús.

Afectación

Los primeros análisis periciales estiman que la reclamación patrimonial conjunta puede llegar a ser millonaria, situándose hasta en cinco millones de euros si se confirma la afectación de casi 150 viviendas, cada una en distinto grado de gravedad.

Hace unas semanas, además, ya rechazaron la modificación puntual número 25 del PGOU que impulsa el gobierno local y presentaron alegaciones por entender que el cambio amenaza el patrimonio histórico del municipio y reduce el entorno protegido del núcleo histórico tradicional.

La Dirección General de Patrimonio Cultural, organismo dependiente de la Conselleria de Cultura, acaba de emitir un informe favorable a la modificación número 25, aunque con condiciones.

¿Y cuáles son? Que, con carácter previo a la concesión de licencia para la ejecución de la planta ático retranqueada, se aporte un estudio de impacto visual que acredite la no afección al núcleo histórico tradicional, debiendo dicho estudio ser objeto de valoración municipal previa a la concesión de la licencia de obras.