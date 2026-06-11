El Campello acota 12 zonas en las playas de Muchavista y Carrer la Mar para la Nit de Sant Joan: 300 euros quien se las salte
El gobierno local hace un llamamiento al civismo e impondrá multas a quienes realicen fuego fuera de las áreas asignadas
Queda poco para la Nit de Sant Joan, el 23 de junio, y El Campello ha preparado el operativo para que los vecinos disfruten de las hogueras en sus dos arenales más grandes: Muchavista y Carrer la Mar.
El municipio, para esa noche mágica, ha diseñado un dispositivo con hasta doce áreas acotadas en las dos playas, en cuyo interior se podrá celebrar el ritual ancestral: el encendido de hogueras, bailes alrededor de ellas y saltos para superar los rescoldos cuando la madera se ha consumido.
El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, destaca que esa noche "es algo que no se puede perder… algo que no se puede olvidar". El Ayuntamiento, cualquier caso, hace un llamamiento al civismo y a la responsabilidad de los participantes, demostrando que es posible la utilización racional y sostenible de la playa como entorno natural y, al mismo tiempo, de disfrute y escenificación de tradiciones en torno al solsticio del verano.
Como cada año, un bando del alcalde recoge las recomendaciones para esa noche tan especial, en el que se especifican zonas acotadas, materiales permitidos y prohibidos para encender hogueras, prohibición de farolillos, prohibición de entrar en los arenales con vidrio y otras cuestiones que se deben respetar.
Reunión de seguridad
Con carácter previo, ya se ha celebrado en el Ayuntamiento una reunión de seguridad para ultimar el operativo especial, en el que participarán efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.
Además del turno ordinario de la Policía Local, se movilizarán esa noche seis patrullas más. La Guardia Civil aporta su turno del día más dos patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana, y Protección Civil seis voluntarios. El dispositivo se complementará con un dron.
Los permisos para participar se limitan a los arenales de Muchavista y Carrer la Mar, prohibiéndose, por tanto, las hogueras en otras playas o calas, con manifestación expresa de que serán multadas las personas que lo hagan, de acuerdo a la ordenanza de convivencia ciudadana en vigor. Tampoco se permitirán botellones.
Sanciones
Habrá un total de doce zonas acotadas en esas dos playas, y también serán sancionados con 300 euros de multa quienes realicen fuego fuera de esas áreas, que se delimitarán el día anterior mediante sistema de valla-cinta.
Las zonas permitidas en la playa de Muchavista son:
- Frente urbanización Tobago
- Frente avenida Alicante
- Frente edificio Muchavista (calle Doctor Severo Ochoa)
- Frente apartamentos Altos Blancos
- Frente urbanización Mariola (calle Oviedo)
- Frente calle Mongomit
- Frente aparcamiento calle Murillo
Las zonas permitidas en la playa Carrer la Mar son:
- Frente edificio Torre Espigón
- Frente calle Muchamiel
- Frente calles Colón y Hernán Cortés
- Frente calle Alcalde
- Frente al Clot d’Illot (junto a las pistas de petanca)
A esos espacios acotados se podrá acceder a partir de las siete de la tarde. Después de la fiesta, a las 3 de la madrugada comenzará el trabajo duro de la empresa FCC y técnicos municipales de los departamentos de Servicios Públicos y Playas para que a las 8:30 horas los arenales estén perfectos para el disfrute de los bañistas.
Prohibiciones
Queda prohibida la utilización de material pirotécnico, líquidos inflamables, materiales que produzcan excesivo humo (neumáticos, aceites, textiles, goma espuma o pinturas) o materiales que puedan desprender gases tóxicos (plásticos, PVC, aparatos eléctricos o envases a presión).
Asimismo, no están permitidos papeles, cartones o telas ligeras que pueda levantar el viento, palets o muebles de madera que puedan contener clavos, y envases de vidrio y otros objetos que porten cristal. Entre esas medidas figura la prohibición de hacer uso de farolillos voladores, por el alto riesgo de expansión de incendio que comportan.
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