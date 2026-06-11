San Vicente paraliza las obras del albergue de animales para modificar el proyecto: 280.000 euros más

Frenazo en seco en San Vicente del Raspeig a uno de los grandes proyectos de este mandato. La junta de gobierno del Ayuntamiento ha dado luz verde este jueves a la suspensión temporal de las obras del albergue municipal de animales con el objetivo de introducir mejoras en el proyecto inicial, que afectarán tanto a la estructura como a los servicios previstos en esta nueva edificación.

Entre las actuaciones previstas, se contempla la redefinición de la altura, los remates y la configuración material de determinados cerramientos mediante soluciones que mejoren su resistencia, seguridad y capacidad de protección frente a posibles daños a los animales.

Asimismo, el edificio se completará con un sistema mecánico de ventilación, adaptado a las condiciones de uso, que favorecerá la renovación del aire, mejorará las condiciones ambientales y facilitará el mantenimiento de los espacios.

El nuevo proyecto también permitirá dar respuesta a diversas circunstancias sobrevenidas detectadas durante el desarrollo de la primera fase de las obras. Y es que en los trabajos de movimiento de tierras, cimentaciones y estructura se ha constatado la necesidad de adaptar el sistema estructural a las características de un terreno no homogéneo.

Las obras del albergue de animales de San Vicente estáran paralizadas durante semanas / L. Gil López

Para ello, la propuesta recoge modificar las alturas de los muros de bloque que sustentan la estructura horizontal de la planta baja y revisar el cálculo de las cimentaciones, que deberán soportar cargas superiores a las inicialmente previstas. Además, se elevará la cota de la planta baja con el objetivo de garantizar su impermeabilidad.

Inicio de los trabajos

Las obras del primer albergue municipal de animales, adjudicadas a la mercantil Esclapes e Hijos por un importe de 944.000 euros, comenzaron en enero de 2026 en un solar municipal situado en la partida Inmediaciones, cerca del cementerio municipal, con un plazo de ejecución de once meses.

Tras la aprobación del acuerdo por la junta de gobierno, se inicia con carácter de urgencia la redacción de la modificación del proyecto y su posterior tramitación técnica, que será trasladada a la empresa contratista para su ejecución. De este modo, estarán paralizadas durante varias semanas y difícilmente finalizarán antes de la próxima primavera.

Es necesario incorporar ahora cambios para garantizar una gestión más eficiente de las instalaciones y ofrecer un entorno adecuado para la atención y cuidado de los animales Pachi Pascual — Alcalde de San Vicente

El área de Arquitectura ha solicitado la interrupción de la construcción mientras se elabora la nueva propuesta técnica, con el fin de incorporar todos los cambios previstos. De este modo, se pretende evitar la ejecución de unidades de obra que pudieran resultar incompatibles con las modificaciones proyectadas.

Estas actuaciones supondrán un incremento de la inversión de 276.000 euros, lo que representa un 30 % adicional sobre el presupuesto inicial, y la dotación económica está contemplada en los remanentes aprobados por el pleno el pasado mes de mayo.

El albergue, con varios edificios sin terminar / L. Gil López

El alcalde y concejal de Arquitectura, Pachi Pascual, ha señalado que las modificaciones permitirán incorporar mejoras "orientadas a optimizar las condiciones de explotación, mantenimiento y bienestar animal" en el nuevo albergue.

Protección

El primer edil ha recordado que se trata de una infraestructura "especialmente importante" ya que permitirá dotar al municipio de un servicio necesario, del que hasta ahora no disponía," que refuerza nuestro compromiso con la protección y el bienestar animal, ofreciendo unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las exigencias actuales".

Pascual ha apuntado que el objetivo es que el albergue "nazca con las mejores condiciones posibles" tanto desde el punto de vista constructivo como operativo; de ahí la necesidad de incorporar ahora cambios destinados a garantizar una gestión "más eficiente de las instalaciones, facilitar su mantenimiento y ofrecer un entorno adecuado para la atención y cuidado de los animales".

El alcalde también ha aclarado que la inversión adicional responde a criterios "estrictamente" técnicos y permitirá disponer de un centro "más preparado para prestar un servicio público de calidad durante muchos años".