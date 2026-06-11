San Vicente convoca una nueva edición del certamen de literatura en valenciano: más de 5.000 euros en premios

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig va a aprobar la convocatoria la XXXIV edición de los Premis 9 d’Octubre de Creació Literària en Valencià para fomentar la creación literaria y promover el uso del valenciano como lengua de expresión cultural. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026.

Impulsada desde la concejalía de Cultura, la convocatoria cuenta con una dotación económica total de 5.200 euros, distribuidos entre las tres modalidades que integran el certamen. El premio de narrativa Escriptora Gràcia Jiménez otorgará 2.600 euros a la obra ganadora, mientras que la modalidad de poesía Poeta Lluís Alpera reconocerá al primer clasificado con 2.000 euros. Por su parte, la categoría de Relato Corto Juvenil contempla un primer premio de 400 euros y dos accésits de 100 euros cada uno.

La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 2 de octubre de 2026 en el salón de plenos del Ayuntamiento, dentro de la programación organizada con motivo de la celebración del 9 d’Octubre.

El concejal de Cultura, Óscar Lillo, ha animado a escritores y escritoras a participar en una convocatoria que se ha consolidado "como una de las más veteranas" dedicadas a impulsar la creación literaria en valenciano y a reconocer el trabajo "de quienes contribuyen a preservar y enriquecer nuestro patrimonio lingüístico y cultural".

Jurado

El edil ha confirmado que este año, como novedad, todo el proceso se podrá realizar de manera telemática. Podrán participar autores de cualquier procedencia con obras originales e inéditas, escritas íntegramente en valenciano y que no hayan sido premiadas en otros concursos. Cada aspirante podrá presentar una o varias obras, que serán valoradas por el jurado atendiendo a criterios como la originalidad, la calidad literaria, la claridad expositiva y la presentación.

En el caso de la modalidad de Relato Corto Juvenil, podrán concurrir jóvenes de hasta 20 años con trabajos relacionados con San Vicente, su historia, tradiciones, cultura o personajes destacados. Para las modalidades de narrativa y poesía, la temática será libre.

Nada de IA

Con el fin de garantizar la imparcialidad del proceso de selección, todas las obras deberán presentarse bajo título o lema, sin datos identificativos del autor. Asimismo, las bases establecen expresamente la prohibición del uso de herramientas de inteligencia artificial para la elaboración de los trabajos presentados.