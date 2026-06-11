Sant Joan empieza a invertir el dinero de la venta de la polémica parcela de VPP en Nou Nazareth

No hay vuelta atrás. El gobierno local del PP de Sant Joan d'Alacant empieza a hacer uso de los casi cinco millones de euros que consiguió con la venta de una parcela en Nou Nazaret a una empresa, que construirá en la zona 130 viviendas protegidas.

Como ha venido publicando INFORMACIÓN, la promotora se vio envuelta en la polémica al comercializar VPP sin tener la calificación provisional ni la autorización para recibir dinero a cuenta. De hecho, llegó a solicitar a las personas interesadas y posibles compradoras un primer pago de 1.750 euros en concepto de reserva.

El alcalde, Santiago Román, hace unas semanas anunció que no rompía con la promotora, como le insistía la oposición, por motivos de interés público, ya que la mercantil presentó la mejor oferta en el proceso de subasta. "¿Qué prefieren, tener una parcela con caracoles y matojos o viviendas de protección pública?", aseguró el regidor en un pleno.

El Ayuntamiento sacó a subasta el pasado octubre la parcela en Nou Nazareth destinada exclusivamente a la construcción de 130 VPP y locales comerciales. El solar, de propiedad municipal, tenía un precio de salida de 4.074.138 euros (más IVA) y pujaron por ella cuatro mercantiles.

Parcela subastada en Nou Nazareth / INFORMACIÓN

La mesa de contratación, reunida en noviembre, tras valorar las ofertas, propuso adjudicar el solar a la empresa madrileña Promored Velilla, que ofrecía el precio más alto de las cuatro: 4.824.139 euros. La mercantil hizo un primer pago del 35 %, pero faltaba por abonar al Ayuntamiento el 65% restante y en ese intervalo es cuando se destapó la presunta comercialización irregular.

La dirección territorial de Vivienda en la provincia de Alicante abrió expediente sancionador a la empresa adjudicataria tras comprobar indicios de infracción muy grave y le impuso una multa de 8.000 euros.

Operación asfalto

Pues bien, el Ayuntamiento va a invertir 541.837 euros de esos 4,8 millones en el asfaltado de una treintena de calles y avenidas del municipio, situadas tanto en el centro urbano como en el extrarradio.

Los tramos donde están previstas las obras son la avenida Miguel Hernández, el entorno de la Rotonda La Font (Hermisan) y las calles El Salt, Los Álamos, Alcalde Urios, El De Pagán, Cronista Sanchez Buades, Sanchis Guarner y La Moleta.

A ellas se unen las avenidas de Novelda y Benidorm y las calles Manolo Morán, Maestro Bonafonte, San Antonio, Paseo Maigmona, La Diagonal cruce con Tomás Capelo, Tomás Capelo, del Carmen y San José.

Calle San Antonio, una de las incluidas en las obras de asfaltado / INFORMACIÓN

También se va a intervenir colocando reductores de velocidad en viales como Comtat De Fabraquer esquina José Lamaigniere, avenida Comtat De Fabraquer esquina La Torreta, avenidas Músico Maestro Antonio Climent I, Músico Maestro Antonio Climent II y La Cadena y las calles Font del Arch esquina Font de Nuches, Tirant Lo Blanc, Canónigo Federico Sala, Madre Elisea Oliver esquina San Miguel de Tarazona y Del Mar esquina La Era.

El alcalde, Santiago Román, en un comunicado, ha destacado que estos 541.000 euros son los primeros que se destinan a inversiones provenientes de la enajenación de una parcela de titularidad municipal en la que se construirán 131 viviendas protegidas "y por la que el Ayuntamiento ha obtenido casi cinco millones de euros que se traducirán tanto en asfaltado como en otras inversiones como arreglo de aceras, renovación de los parques públicos, luminarias o arbolado".

"Beneficios para los ciudadanos"

Román ha incidido en lo que asegurando desde el momento en que tomó la decisión de sacar a subasta la parcela: "Se demuestra que hay dos formas de gobernar: la del anterior gobierno socialista, que quería regalar esta parcela a la Generalitat del Botànic y por la que el Ayuntamiento no habría obtenido ningún ingreso, o la del gobierno del PP, por la que la subasta pública de la parcela el Ayuntamiento ha obtenido casi cinco millones de euros que se van a invertir en beneficio de los ciudadanos".

Las empresas tienen hasta el 1 de julio para presentar sus propuestas y el periodo de ejecución de las obras de asfaltado es de seis meses. Según consta en el pliego de contratación, las calles presentan un estado de conservación deteriorado como consecuencia del envejecimiento del pavimento, la acción continuada del tráfico rodado o la pérdida progresiva de las características funcionales de la capa superficial del firme.