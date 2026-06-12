Cleopatra y Frida Kahlo para que alumnos de ESO de San Vicente reflexionen sobre la igualdad

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, a través de la Concejalía de Educación, ha puesto en marcha la actividad educativa y cultural "Ellas (Nosotras)", una propuesta teatral dirigida al alumnado de 1º de ESO que tiene como objetivo visibilizar el papel de mujeres relevantes en la historia y fomentar la reflexión sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

La concejal de Educación, Melania Llopis, ha detallado que la iniciativa busca "despertar la curiosidad y el espíritu crítico del alumnado, promoviendo el conocimiento de otras historias y modelos de referencia que contribuyan a construir una sociedad más igualitaria e inclusiva".

A través de un formato de cuentacuentos teatralizado, cobran protagonismo figuras históricas como Cleopatra, Marie Curie y Frida Kahlo, referentes femeninos que habitualmente han tenido una presencia limitada en los contenidos educativos.

Jornadas

Las sesiones se han desarrollado en la sala multiusos de la segunda planta del Conservatorio municipal durante tres jornadas, la última de las cuales ha tenido lugar ese viernes. En total, se han programado seis representaciones por las que ha pasado alumnado de diferentes centros educativos del municipio.

Llopis ha mantenido que con esta propuesta, se reafirma "nuestro compromiso con el desarrollo de actividades complementarias que, a través de la cultura y las artes escénicas, contribuyen a la formación integral del alumnado y a la promoción de valores como la igualdad, el respeto y la diversidad".

Danza

Por otra parte, la concejalía de Educación ha invitado a la ciudadanía a asistir a la Gala Sinfonía en danza que se celebrará el próximo lunes, 15 de junio, en el Paraninfo de la Universidad de Alicante, a partir de las 19.30 horas.

La propuesta de carácter cultural ha sido organizada por iniciativa del Conservatorio Profesional de Música y Elemental de Danza Vicente Lillo Cánovas, con el respaldo del Ayuntamiento de San Vicente. La entrada será libre y gratuita, hasta completar el aforo.