Carpas de quita y pon en el colegio Raspeig de San Vicente para tener sombra

Medidas resolutivas ante problemas enquistados. El colegio Raspeig de San Vicente padece una falta de espacios de sombra en los patios, una carencia que se agrava estas semanas con las altas temperaturas, que en ocasiones han superado los 30 grados.

Por ello, el colegio y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) han tomado la decisión de comprar cuatro carpas, que instalan cada mañana en los patios para que los estudiantes tengan más zonas de sombra.

Se trata de dos para el patio de Infantil y otras dos para el alumnado de 1º a 3º de Primaria, con el objetivo de mejorar su confort y que estén protegidos del sol durante los recreos y las actividades al aire libre.

Por las mañanas a las 9, hora de entrada al colegio, los voluntarios montan las lonas y a la una de la tarde, hora de salida, las retiran. Todos los días realizan el operativo hasta final de curso como medida de precaución para evitar que se rompan o estropeen.

Provisional

Se trata, en cualquier caso, de una medida provisional a la espera de que la Conselleria de Educación realice la inversión necesaria en el centro para poder tener sombra en el patio de forma permanente.

El gobierno local, por su parte, afirma que las intervenciones en colegios para la instalación de zonas de sombra son "competencia exclusiva" de la conselleria, no del Ayuntamiento, por lo que la problemática de la falta de sombras "se debe gestionar" con el Consell.

El Ayuntamiento, recuerdan fuentes municipales, se hace cargo de mejoras en las instalaciones con un plan de reformas que ya se está ultimando para comenzar "en cuanto acaben las clases, durante el verano", y que recoge las demandas trasladadas por todos los colegios.

Sistema de refrigeración

Por otro lado, la próxima semana la concejal de Educación se reunirá con los equipos directivos del Raspeig y Bec de L’Àguila para explicarles las nuevas propuestas de mejora de los dos centros impulsadas por la conselleria a través del Plan Edificant para que dispongan de un sistema de refrigeración e instalaciones fotovoltaicas.

Lo que se ha hecho ya desde Educación, que entra dentro de sus competencias, según las mismas fuentes, es solicitar a los centros necesidades de mantenimiento para planificar dichas actuaciones durante el verano.