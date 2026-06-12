Así será el nuevo transporte urbano de San Vicente: a demanda, taxis (si es posible) y más autobuses

Sistema mixto de transporte y más frecuencias de los autobuses. San Vicente del Raspeig ha dado un nuevo impulso a la renovación del servicio público de transporte urbano con la aprobación definitiva del proyecto.

Tras la luz verde al documento en la última junta de gobierno local, se iniciará el proceso de licitación de esta nueva propuesta de movilidad que incorpora, por primera vez, un sistema de transporte a demanda en combinación con el transporte regular con el objetivo de mejorar la cobertura en todo el municipio y las frecuencias de paso.

Durante el periodo de información pública del proyecto, se han presentado ocho escritos con alegaciones en el plazo establecido y tres fuera del intervalo legal, que, aunque están excluidas, han sido estudiadas por los servicios municipales. El informe técnico responde a las 52 alegaciones presentadas, de las cuales se han estimado trece íntegramente y seis parcialmente, explican fuentes municipales.

Entre las novedades introducidas, se ha aceptado la posibilidad de reducir los plazos mínimos de preaviso en la reserva del transporte a demanda que se prestará mediante vehículos taxi, siempre que resulte operativo, según las mismas fuentes.

Asimismo, se mantiene como alternativa el uso del teléfono para los usuarios sin acceso digital a través de un servicio centralizado que permitirá la reserva telefónica. De esta forma, se pretende beneficiar, principalmente, a las personas mayores y con dificultades de acceso a los recursos digitales necesarios.

Emisiones

Durante la resolución de alegaciones, los servicios técnicos han constatado la progresiva incorporación de vehículos con menores niveles de emisiones y mayor eficiencia energética en la futura flota adscrita al servicio, acorde con los criterios de sostenibilidad ambiental.

El proyecto contempla la coordinación e integración entre los distintos medios transporte que operan en San Vicente, en línea con los principios de cooperación e intermodalidad previstos en la normativa de movilidad, y garantiza la accesibilidad desde las partidas y barrios hacia el núcleo urbano con el refuerzo de los corredores con mayor demanda.

Además, se han incorporado al proyecto algunos de los cambios solicitados desde asociaciones vecinales para ampliar las franjas horarias de forma que cubran sus necesidades laborales, sanitarias y administrativas.

Sistemas personalizados

El gobierno local ha aceptado también posibles ajustes en el desplazamiento con el modelo operativo previsto para dar respuesta a diferentes patrones de movilidad e incorporar sistemas más personalizados y eficientes en entornos de baja densidad.

El diseño propuesto pretende conectar núcleos periféricos con el casco urbano, donde se ubican servicios básicos, como el hospital y los centros de salud. Los usuarios podrán realizar trayectos completos mediante combinaciones planificadas, asegurando cobertura para todo el municipio.

También, en contestación a varias de las alegaciones, los técnicos han informado de que ya ha solicitado a la Generalitat y al Ayuntamiento de Alicante el inicio de los trámites para la adhesión al sistema TAM mediante la modificación o ampliación del acuerdo de cooperación actual, como también la definición de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas necesarias para dicha integración.