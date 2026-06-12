Xixona destina 30.000 euros en ayudas a los comercios

Incentivar el tejido comercial de Xixona. El Ayuntamiento ha lanzado una línea de ayudas económicas para apoyar a emprendedores que renuevan sus establecimientos o que implantan nuevos en el municipio.

El presupuesto alcanza los 30.000 euros y se podrán conceder ayudas directas de hasta el 50% de la inversión total subvencionable, con el límite de 6.000 euros por comercio. En el caso de que la suma de las solicitudes aprobadas no alcance la cuantía total, se incrementará la cantidad aprobada de manera proporcional hasta agotar el dinero, según recoge el decreto.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) expone que la Concejalía de Comercio ha aprobado la convocatoria y las bases para potenciar la iniciativa de los pequeños empresarios, reforzar su actividad y apoyar acciones para modernizar sus negocios.

Los establecimientos han de estar situados en el núcleo urbano o zonas industriales del municipio y las inversiones se destinan a la mejora de la imagen, modernización y adecuación de los establecimientos destinados a la función comercial y de servicios. Las bases recogen que se admitirán aquellas que se hayan realizado entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.

Las ayudas se aplicarán a, por ejemplo, obras de renovación, ampliación o acondicionamiento del local o a inversiones que comporten una transformación significativa del escaparate o fachada, incluida la eliminación de barreras arquitectónicas para el acceso de personas con movilidad reducida

Equipamiento

También optarán a la subvención los comercios que hayan adquirido equipamiento específico y material que promueva el ahorro energético o garanticen la seguridad de los establecimientos, así como la instalación y montaje de equipamiento informático o tecnológico.

"Con estas ayudas valoramos la importancia de la contribución de los comercios a la renovación de la imagen urbana de nuestras calles y la creación de empleo", explica el edil de Comercio, Marcos Ros, que destaca el trabajo realizado para sacar las subvenciones y está ya preparando la próxima línea de subvenciones.