Incendio en un garaje de Xixona durante la madrugada: sin heridos y con numerosos daños materiales
El fuego, que se inició de madrugada en un aparcamiento con 51 vehículos, obligó a una amplia intervención de los servicios de emergencia
Un incendio declarado en la madrugada de este sábado ha afectado a un garaje situado en el número 10 del Carrer Ausiàs Carbonell, en Xixona, dejando importantes daños materiales en varios vehículos, aunque sin que se hayan registrado heridos.
El aviso se recibió a las 02:19 horas, cuando se detectó la presencia de humo y explosiones en el interior del aparcamiento, donde se encontraban estacionados un total de 51 vehículos. El incendio obligó a una rápida intervención del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, que dio por finalizadas las labores a las 07:27 horas.
Hasta el lugar se movilizaron cuatro dotaciones de los parques de San Vicente y Ibi, apoyadas por dos vehículos de jefatura, tres autobombas y una nodriza. Los trabajos se centraron en la extinción de los vehículos afectados y en la posterior ventilación del garaje, muy cargado de humo. Varios coches sufrieron daños de distinta consideración a causa del fuego y el humo, aunque no se han registrado víctimas ni personas heridas.
Durante la intervención, la Policía Local y la Guardia Civil prestaron apoyo en el dispositivo de emergencia y control de la zona. No obstante, uno de los agentes tuvo que ser atendido por inhalación de humo, aunque ya ha sido dado de alta.
Desde el ámbito institucional, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, se pusieron en contacto para interesarse por lo sucedido, así lo ha informado en redes sociales la alcaldesa del municipio, Isabel López Galera.
Tras el incendio, los servicios municipales han revisado el estado del edificio y están colaborando con la comunidad de propietarios para evaluar los daños, que también han afectado a tuberías y al suministro eléctrico del inmueble.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el origen del fuego.
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