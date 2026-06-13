Mayores de El Campello claman por un lugar donde reunirse tras el cierre del centro social por obras: "Nos dejan tirados"

"Nos echan". La Asociación de Mayores de El Campello (AMEC) se ha quedado sin espacios para poder desarrollar las actividades que tiene programadas.

El motivo es que el Ayuntamiento va a cerrar el centro social El Barranquet porque está llevando a cabo las obras de impermeabilización y renovación integral de la climatización en el edificio, en el que el colectivo hace uso de distintas aulas.

Los obreros van planta por planta y despacho a despacho retirando techos, canalizaciones de aire y los equipos de climatización para dejar paso a otros más modernos que incluyen un cambio integral del sistema. Para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores, el Ayuntamiento anunció el viernes la clausura y el cese de actividades de todo tipo.

AMEC aplaude los trabajos que se están realizando, ya que, al igual que otros colectivos y vecinos, lleva años soportando las malas condiciones y deficiencias de la instalación, como aires acondicionados estropeados, temperaturas a más de 35 grados o aseos y ascensores rotos. "La gente se mareaba con el calor, era inhumano, han sido unos años muy duros", explica Agnes Villa Giner, presidenta de la entidad.

A los mayores la asociación y las actividades les da la vida, se sociabiliza mucho Agnes Villa Giner — Presidenta de AMEC

Pero sí reprocha al gobierno local del PP la falta de alternativas para que AMEC pueda seguir organizando y celebrando actividades: "Han tenido mucho tiempo para preparar un plan y poder alojar a sus asociaciones, pero se las están cargando, nos dejan tirados".

Yoga, informática, baile...

AMEC, con veinte años en funcionamiento, cuenta con unos 1.400 socios y organiza a lo largo del curso que va de octubre a junio 67 actividades, desde pilates, yoga o mantenimiento hasta coro, sevillanas o pintura, pasando por uso del móvil, idiomas o informática.

Unas de las actividades de AMEC en el centro social / INFORMACIÓN

La presidenta, además, recalca que el Ayuntamiento no les ha ofrecido, como anunció, el edificio municipal sito en la calle Padre Manjón y que se han tenido "que buscar la vida". Así, han alquilado ellos mismos un local de unos 300 metros, "pero no nos da para las 67 actividades", y una comparsa les ha cedido otro, pero en septiembre y octubre lo necesitan para los Moros y Cristianos.

La asociación va a terminar el curso con el tradicional festival porque ha sido un trabajo de profesores y alumnos durante todo el año "y no es justo cancelarlo, ha sido un gran esfuerzo y se hace con mucha ilusión".

Perjuicio

Pero de cara al próximo ejercicio, que arranca en octubre, está todo en el aire. El Ayuntamiento ha incidido en que el centro social volverá a abrir sus puertas una vez estén ultimadas las obras, que tienen una duración estimada de seis meses. "Esto es un perjuicio enorme, a los mayores la asociación y las actividades les da la vida, se sociabiliza mucho", lamenta Villa.

Actividad de AMEC en el centro social de El Campello / INFORMACIÓN

La presidenta y otros miembros de la junta directiva son voluntarios y esta situación les está sobrepasando. AMEC tiene 33 profesores para impartir las variadas actividades, de los que nueve cobran de la entidad, que se financia con subvenciones y con las cuotas de los socios, 15 euros anuales. "Estoy muy cansada, ha sido un palo muy gordo, no esperábamos esto", asegura.

El alcalde, Juanjo Berenguer, destacó que se trataba de obras "de prioritario interés" y se mostró seguro de que los colectivos y sus asociados "entenderán la situación, serán solidarios y tendrán paciencia porque cuando terminen las obras tendremos unas dependencias plenamente operativas".