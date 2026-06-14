Más de mil personas participan en la clausura de las Escuelas Deportivas Municipales de El Campello

El Pabellón Municipal Centro de El Campello acogió el viernes la clausura de las Escuelas Deportivas Municipales, un acto que reunió a más de un millar de personas entre deportistas, monitores, familiares y representantes municipales para poner el broche final a la temporada.

La jornada comenzó con una exhibición de gimnasia rítmica y continuó con el tradicional desfile de los distintos grupos deportivos que forman parte de las escuelas municipales. A lo largo de la tarde también se sucedieron actuaciones y la entrega de medallas a los participantes de disciplinas como yoga, pilates, fitness, calistenia, fit dance, espalda sana, deporte adaptado, gimnasia rítmica, voleibol, fútbol sala, judo, bádminton, predeporte y patinaje, entre otras.

Uno de los momentos destacados fue la actuación del grupo de baile Fama, que precedió a una nueva ronda de reconocimientos para los alumnos y alumnas de las diferentes modalidades deportivas.

Durante el acto intervino el concejal de Deportes, Marcos Martínez, quien destacó el papel que desempeñan las escuelas más allá de la práctica deportiva. "El verdadero triunfo de las Escuelas Deportivas se mide en hábitos saludables, en amistades que nacen y en sonrisas", afirmó. El edil recordó además que el programa municipal reúne cada año a más de mil participantes de distintas edades.

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, puso el foco en la dimensión social de estas actividades y aprovechó la ocasión para anunciar una inversión de 2,5 millones de euros destinada a la remodelación integral del edificio deportivo y del Trinquet municipal.

Noticias relacionadas

"Las instalaciones se pueden renovar y los edificios se pueden mejorar, pero lo que realmente da vida a estas escuelas son las personas", señaló la edil ante los asistentes. La clausura concluyó con un reconocimiento a los monitores de las distintas escuelas deportivas y una fotografía conjunta de los participantes, poniendo fin a la temporada.