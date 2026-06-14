Una manta negra a 70 grados logra matar la caña asiática del río de Xixona

Adiós a la temida caña asiática que había colonizado el río de La Torre de Xixona. Casi dos años han sido necesarios para acabar con esta especie exótica invasora, un periodo de tiempo en el que un gigantesco plástico negro ha cubierto una zona del cauce.

Se ha utilizado la técnica de la solarización, que consiste, en primer lugar, en desbrozar la caña, ya que puede rebrotar de forma infinita, por lo que es necesario acabar con el rizoma. El tallo queda debajo de la superficie del suelo y este se cubre con un plástico reutilizado.

El material usado, un polietileno de alta densidad y que es igual que el que se utiliza en los embalses de riego, se coloca durante un período de al menos seis meses y una vez pasado el tiempo el rizoma se da por muerto. Se produce una combinación de falta de oxígeno y de luz y altas temperaturas porque ese plástico de color negro puesto al sol puede alcanzar temperaturas de hasta 70 grados.

Y, tras más de un año, el sistema ha funcionado, han asegurado a INFORMACIÓN fuentes de la empresa P&G, que tiene una fábrica en el municipio, a pocos metros del río, y que ha sido quien ha financiado la actuación.

Huella hídrica

Con anterioridad, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) había concedido la autorización a la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) de Murcia para los trabajos de restauración de vegetación, dentro del programa denominado "Acciones de control de especies exóticas invasoras para la compensación de la huella hídrica".

La iniciativa ha consistido en la recuperación de media hectárea, unos 5.000 metros cuadrados, de bosque de ribera que va a sustituir a la caña asiática, que era la especie que ocupaba la zona y está considerada una de las 100 peores especies de invasoras del mundo.

El plástico negro que cubrió una zona del cauce del río Coscó / Pilar Cortés

A partir de ahí, se está procediendo a la restauración del río mediante la plantación de las especies autóctonas, características de los sistemas naturales de la zona, según las mismas fuentes.

La caña fue la primera planta exótica invasora que se expandió por el mundo en el Neolítico, acompañando al desarrollo de la agricultura. "Es estéril, se va propagando asexualmente a través del tallo sobre el sistema. Lo que ocurre es que una vez que se instala la caña es muy difícil que la situación natural se recupere", explicó en la presentación del proyecto el coordinador, Jorge Sánchez.

Secar ríos y arroyos

De hecho, la caña hace que exista un alto riesgo de incendio, al tiempo que crece muy rápido y gasta muchísima agua, con lo cual acaba secando los ríos y los arroyos. De ahí que en los últimos años hay en marcha una batería de proyectos de la CHJ y que desarrolla ANSE para disminuir la presencia de caña en los tramos de los ríos.

Un ejemplo clarificador es que en la cuenca del Segura, en la que más trabaja la organización medioambiental, el bosque de ribera queda en menos del 6% de la longitud de las orillas "y prácticamente no tiene nada, la misma caña ha invadido gran parte de las orillas, al punto de que consideramos que la presencia de cañas es algo natural cuando no lo es".

Nos gustaría que fuera un ejemplo a seguir y que esta iniciativa tuviera continuidad Isabel López — Alcaldesa de Xixona

La solarización tiene la ventaja de que es el único sistema que no emplea tóxicos porque no se utilizan herbicidas y tampoco produce el gasto de llevar el rizoma hasta el vertedero, como sí sucede con otras técnicas, que consisten en arrancar directamente el tallo y transportarlo hasta el punto de residuos.

Más allá del trabajo diario

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, valora de manera "muy positiva" la iniciativa de P&G con este proyecto y agradece su implicación en la localidad. "Es una gran multinacional que ha demostrado la capacidad de ir más allá de su trabajo diario y su sensibilidad por atender proyectos medioambientales cuidando y preocupándose por su entorno", añade.

La regidora socialista recuerda que desde el primer momento que acudieron al Ayuntamiento a contar el proyecto tuvieron "todo nuestro apoyo". Además, resalta que fueron los propios trabajadores quienes decidieron lo que querían poner en marcha, "lo cual es un gran mérito conjunto como equipo el que han conseguido". Por ello, "nos gustaría que fuera un ejemplo a seguir y que esta iniciativa tuviera continuidad".