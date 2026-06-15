El alcalde de El Campello dirige una carta a la población para explicar las obras del Centro Social y comprometer el retorno de la actividad una vez ultimadas

Es algo inédito en el municipio, pero “necesario” para que la mayor parte de la ciudadanía recibiera de primera mano información veraz y objetiva. El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, ha remitido hoy una carta a la ciudadanía para explicar personalmente las obras que se acometen en el edificio que acoge el Centro Social “El Barranquet”, a lo que añade un inequívoco compromiso institucional y personal de que se retomará con absoluta normalidad la actividad una vez finalizados los trabajos.

Será entonces cuando la treintena de funcionarios que tienen allí sus puestos de trabajo (que ahora serán realojados en otros edificios), y los colectivos cívicos que hasta este mes ocupaban despachos y espacios comunes, volverán a ocupar las instalaciones.

Bajo el epígrafe “ Nota informativa sobre el uso de los espacios en el Centro Social El Barranquet ” , el primer edil señala que la circular se ha redactado “con el único y firme propósito de aclarar las noticias falsas, rumorología y hasta algunos malintencionados comentarios que se vierten en redes sociales referidos a la situación del Centro Social, de cuyas instalaciones a diario disfrutan cientos de ciudadanos, además de una treintena de integrantes de la plantilla de funcionarios”.

Juanjo Berenguer se dirige a la totalidad de asociaciones culturales, sociales, deportivas y de todo tipo inscritas en el registro de asociaciones de interés municipal.

Lo hace, en calidad de alcalde, por “la conveniencia (y hasta obligatoriedad) de desmentir categóricamente las falsas noticias que circulan referidas a que el tejido asociativo no volverá a tener acceso a esos espacios públicos”. El primer edil es categórico, y califica de “FALSO” cuanto se está diciendo por muy diversos canales.

“Muy al contrario”, escribe, “el objetivo prioritario de las obras que se ejecutan (en las que el municipio invierte 800.0000 euros) y que obligan al cese de toda actividad, es modernizar, dignificar y optimizar las instalaciones para que ustedes puedan desarrollar sus actividades en las mejores condiciones posibles. Nuestro tejido asociativo es el corazón del municipio, y nuestro deber es potenciarlo, no frenarlo”.

El primer edil pide a las directivas de todos los colectivos que hagan llegar la nota informativa a todos sus asociados, lo que garantizaría que la inmensa mayoría de la población campellera tendrá acceso directo a la información veraz, que no es otra que el retorno de toda actividad institucional y asociativa cuando finalicen las obras.

“Quiero lanzar un mensaje de absoluta tranquilidad y certidumbre. El Equipo de Gobierno, y yo personalmente como alcalde, garantizamos formalmente que, una vez finalizadas las obras, se respetarán y mantendrán íntegramente las horas semanales que venían disfrutando las entidades en los distintos espacios comunes y despachos”.

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El escrito reseña ese uso y disfrute de los espacios por parte de siete entidades: Asociación de Mayores de El Campello (83,40 horas semanales y dos despachos), Asociación Mujeres de El Campello (23,45 horas semanales y dos despachos), Asociación Videal (21,15 horas), Asociación Sensaciones Clave de Sol y Fá (14 horas), Asociación Fibroprotesta (4 horas), Asociación Fasocide (4 horas) y Plataforma Violeta, con 3 horas semanales.