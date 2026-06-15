La provincia de Alicante blinda sus playas... un mes después de arrancar la temporada de baño

Las playas de la provincia de Alicante llevan semanas con estampas plenamente estivales. El verano cada vez empieza antes y se marcha más tarde, como consecuencia del cambio climático.

Pero algunas poblaciones con gran peso turístico no activan hasta esta semana su servicio de socorrismo diario, o no lo amplían a todas sus calas hasta mediados de mes o incluso julio. Y no es hasta el 1 de julio cuando el servicio entra en funcionamiento al 100 % en muchos casos.

La playa del Cura de Torrevieja llena y sin servicio de socorrismo el pasado viernes / David Pamies

Y todo pese a la evidencia de que hay que reforzar el salvamento en una zona que vive del turismo. El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, insiste en que la nueva realidad climática en la provincia de Alicante hace que sea necesario ofrecer este servicio diario del 1 de mayo al 31 de octubre. Porque los bañistas inundan ya los arenales desde mediados de la primavera hasta mediados del otoño, como mínimo.

En Alicante la temporada de baño lleva prácticamente un mes en marcha al adelantarse el verano, con algunas playas llenas y termómetros rondando o superando los 30 grados en muchos casos. Y el agua del mar sobre los 24 grados.

Llevamos tiempo diciendo que desde 1 de mayo a 31 de octubre deberían funcionar a pleno rendimiento Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Así, cuando ocurre una desgracia, no hay servicios de emergencia en algunos arenales y es frecuente que se registren ahogados con playas desprotegidas. Hace dos años el inicio fue trágico: una docena de personas fallecieron en los arenales de la provincia en la primera quincena de junio. Y muchos de ellos carecían de salvamento.

Este lunes 15 de junio es el día que algunos municipios tienen marcado para poner en marcha el socorrismo diario. Aunque poco a poco la tendencia es a adelantar la puesta en marcha del servicio, todavía es demasiado común ver arenales llenos sin socorrista a finales de mayo o en la primera quincena de junio, como es el caso de Torrevieja. Hay que cambiar pliegos y destinar más recursos económicos para ello. Y no todos hacen ese esfuerzo.

La playa del Postiguet de Alicante el pasdo jueves, llena y con servicio de socorrismo / Pilar Cortés

Y también se está prolongando la temporada más allá de septiembre, con servicio por ejemplo los primeros fines de semana de octubre, aunque de nuevo el 15 de septiembre en muchos casos marca el final del servicio diario, o incluso el cese total.

Mientras que los perfiles en redes sociales de los ayuntamientos y sus portales de turismo publicitan sus magníficas playas y sus aguas cristalinas, estas carecen en muchos casos de salvamento hasta bien entrado junio. Y en algunos casos es complicado encontrar el calendario y horarios del servicio en la web o redes sociales municipales.

Entrenamiento de socorristas de de Cruz Roja para el servicio que presta en Xàbia / INFORMACIÓN

Las poblaciones que activan este lunes 15 de junio el servicio diario son Torrevieja, Benissa, El Poble Nou de Benitatxell, La Vila Joiosa y Xàbia, y Dénia el 16, aunque estas tres últimas ya disponen de salvamento los fines de semana. Y Santa Pola, que ya tiene servicio los sábados y domingos en junio, activa el salvamento diario el próximo 22 de junio.

Referente nacional

El gran referente en cuanto al salvamento en las playas en Benidorm, que es el único destino de la provincia que ofrece servicio diario durante todo el año, y que lo refuerza entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ampliando además el horario en julio, agosto y septiembre, que va de 9:00 a 20:00 horas, el más extenso de la provincia.

Alicante también tiene servicio diario desde el 1 de junio hasta 30 de septiembre, aunque a partir del 16 de septiembre se restringe ya solo a sus principales arenales (Postiguet y parte de San Juan), y en octubre se mantiene el servicio los fines de semana.

Un socorrista el pasado jueves en la playa de San Juan de Alicante / Jose Navarro

En cambio llama la atención Torrevieja, que empieza con el servicio este lunes. No ha tenido servicio ni siquiera los fines de semana de la primera quincena de junio. Y en su web hasta el viernes solo constaba el calendario de 2025. Tras el 15 de septiembre, se prolonga el servicio los fines de semana hasta el 12 de octubre.

Los horarios, el número de efectivos y las calas protegidas varían según el municipio y las fechas. Así, en julio y agosto se suele ampliar el horario y abarcar todas las calas, acortándose el inicio y el final en junio y septiembre y dejando fuera las playas menos concurridas.

Primera quincena de junio

Así, las localidades que ya han tenido servicio diario en playas en la primera quincena de junio son Teulada, Calp, Altea, l’Alfàs del Pi, Benidorm, Finestrat, El Campello, Elche, Orihuela (desde el 6 de junio), Pilar de la Horadada y Guardamar del Segura.

La playa del Cura de Torrevieja la pasada semana, sin servicio de socorrismo / David Pamies

Hay que destacar en este último caso se ha retrasado la adjudicación del nuevo servicio, pero a pesar de ello se ha sacado un contrato menor provisional para dar la cobertura de salvamento, algo que no siempre pasa cuando se producen estos contratiempos.

En cambio, hasta este lunes no activan el servicio diario Torrevieja, Benissa, Xàbia, La Vila Joioisa y El Poble Nou de Benitatxell, y a lo largo de la semana Dénia (16 de junio) y Santa Pola (el 22 de junio, aunque ya tiene los fines de semana).

Expertos

El climatólogo Jorge Olcina ha recordado que “llevamos tiempo diciendo que desde 1 de mayo a 31 de octubre deberían funcionar a pleno rendimiento. Y como siempre decimos, hasta que no ocurra una desgracia no se tomarán medidas”.

Entrenamiento de socorristas de la Cruz Roja en Xàbia / INFORMACIÓN

Por ello ha calificado de “desastre” la falta de acoplamiento de muchos municipios a la nueva realidad climática, añadiendo que “el dinero en la prevención de la vida humana no puede ser un negocio”.

Desde el Ayuntamiento de Benidorm, gran referente del turismo y ejemplo a seguir por su servicio de socorrismo todo el año, han recordado que “en la capital turística de la Costa Blanca las playas, y todos sus servicios, nunca cierran por temporada”.

Un socorrista en la playa del Postiguet de Alicante / Pilar Cortés

La concejal de Playas y Medio Ambiente, Mónica Gómez, ha explicado que “las playas de Benidorm son de las pocas del litoral español que tienen activos durante todo el año los servicios de limpieza, salvamento y socorrismo, o playas accesibles”, entre otros, y que los mismos “se van modulando en cada periodo en función de las necesidades y afluencia de usuarios”.

En verano, eso sí, “se produce un aumento de las plantillas encargadas de la prestación de los distintos servicios, debido al incremento de bañistas y usuarios”, matiza la concejal. Este incremento de operarios comenzó el pasado 1 de junio, con un dispositivo que alcanzará las 200 personas, distribuidas en los distintos turnos y servicios.

Benidorm cuenta con servicio de socorrismo los 365 días del año y se refuerza del 1 de junio al 30 de septiembre / INFORMACIÓN

Por su parte, el alcalde Toni Pérez ha recalcado que “las playas constituyen nuestro principal atractivo turístico y por eso cada año destinamos importantes recursos municipales para prestar un servicio excelente a las miles de personas que a diario acuden a ellas”.

Y ha añadido que son “unos esfuerzos que se ven reconocidos en las encuestas de satisfacción y en las diferentes y exigentes certificaciones de calidad con las que cuentan las playas de Benidorm”.

Así, en la provincia conviven ejemplos como el de Benidorm con otros que todavía parecen que no han dado cuenta que el cambio climático está haciendo que el verano prácticamente dure cuatro, cinco o incluso seis meses.