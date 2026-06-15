Mutxamel se lanza a definir cómo será el Mutxamel del futuro

Mutxamel sabe cómo es, pero ¿cómo será en el futuro? ¿cuánto crecerá?, ¿en qué zonas?, ¿cómo lo hará? A estas y otras preguntas son a las que quiere tener respuesta el Ayuntamiento.

Para ello, ha celebrado una reunión informativa con propietarios, vecinos y representantes de distintos sectores del municipio para presentar una propuesta inicial de planificación urbanística destinada a ordenar el crecimiento futuro de la ciudad y establecer una estrategia que permita abordar de forma coherente los desarrollos pendientes.

La propuesta presentada constituye un punto de partida para definir un modelo de crecimiento equilibrado, capaz de dar respuesta a situaciones heredadas como sectores inacabados, desarrollos paralizados o ámbitos pendientes de ordenación, ofreciendo mayor seguridad y certidumbre tanto a los propietarios como al conjunto de la ciudadanía.

El proceso pretende establecer una hoja de ruta que permita priorizar actuaciones, ordenar el desarrollo de los distintos sectores y avanzar hacia una ciudad "más cohesionada, sostenible y preparada para afrontar las necesidades" de las próximas generaciones, explican fuentes municipales.

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, ha destacado la necesidad "de adaptar la planificación urbanística a la realidad actual" del municipio, señalando que las circunstancias sociales, económicas y territoriales "han evolucionado significativamente durante las últimas décadas y requieren una visión renovada que permita afrontar los retos de futuro con garantías".

El alcalde, en el centro, en la reunión informativa / INFORMACIÓN

La iniciativa se apoya en un estudio técnico que analiza la relación entre el núcleo histórico tradicional y los nuevos ámbitos de crecimiento, con el objetivo de garantizar una transición urbana que sea respetuosa con el patrimonio, el paisaje y la identidad histórica de Mutxamel.

Patrimonio

Entre los principales retos identificados se encuentra la necesidad de reforzar la conexión entre los tejidos urbanos existentes, preservar los espacios de valor patrimonial y mejorar la integración de los futuros desarrollos en el conjunto del municipio.

El documento también pone de manifiesto la importancia de consolidar un modelo urbano que combine crecimiento y calidad urbana, prestando especial atención a la protección de elementos históricos, la mejora de los espacios públicos y la articulación de los nuevos sectores con la ciudad consolidada.

Distintos sectores de Mutxamel / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento ha insistido en que esta primera reunión tiene carácter informativo y que cada uno de los sectores contará con espacios específicos de trabajo donde se analizarán sus particularidades, necesidades y posibilidades de desarrollo.

Participación

García Berenguer ha reiterado su compromiso con la transparencia y la participación, apostando por un proceso abierto en el que propietarios, vecinos y agentes implicados puedan realizar aportaciones y contribuir a la construcción de un modelo de ciudad compartido.

"Queremos planificar el futuro de Mutxamel desde el diálogo, la responsabilidad y el interés general. Nuestro objetivo es construir una ciudad más ordenada, más sostenible y preparada para afrontar los desafíos de las próximas décadas", ha señalado el alcalde durante la reunión.

Con este proceso, el Ayuntamiento inicia una nueva etapa de planificación urbana orientada a generar oportunidades de desarrollo, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y consolidar un modelo de crecimiento coherente con la identidad y los valores del municipio, según las mismas fuentes.