Los números de la nueva planta de voluminosos de El Campello: 30.000 toneladas anuales y canon más barato

Miles de toneladas de muebles, enseres y otros residuos enormes van a tener una segunda "vida" con la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos voluminosos en El Campello, la primera de la provincia y que está ubicada en la planta de basuras del municipio.

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta y Baixa y el Campello, más de 427.000 ciudadanos, ha inaugurado este lunes la nueva instalación, que permitirá incrementar el número de toneladas de voluminosos tratadas al año, pasando de 6.408 a 30.000.

La planta cuenta con sistemas de trituración, clasificación y triaje manual, que permitirá recuperar materiales complejos como muebles y colchones, tradicionalmente difíciles de valorizar, para darles una nueva vida. Además de fomentar la economía circular, la maquinaria mejorará la eficiencia en la gestión, protegerá el medio ambiente y reducirá el precio de tratamiento de los residuos.

Precisamente, el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, que ha destacado que era "un día histórico", ha afirmado que va a haber una bajada de canon de 15 a 20 euros la tonelada que gestiona la planta, lo que repercutirá positivamente en los ciudadanos porque esa medida hará que los municipios, a su vez, "tengan que hacer una rebaja de tasas por ser una obligación por ley europea".

El nuevo centro de tratamiento de voluminosos ha contado con una inversión de más de 5,6 millones de euros y se ha financiado a través de los fondos europeos Next Generation gestionados por la Generalitat.

Visita a la nueva planta / Alex Domínguez

Al acto de puesta en marcha han asistido el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación de la Generalitat, Vicente Martínez Mus; el presidente de la Diputación, Toni Pérez; la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo; el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, así como alcaldes y concejales de los 52 municipios a los que la planta de basuras da servicio.

El marrón

González de Zárate ha leído la cartilla a los ayuntamientos consorciados por el tema del reciclaje del quinto contenedor, la orgánica. "Nos tenemos que poner las pilas con el contenedor de orgánica, no puede ser que tengamos los datos tan bajos, tenemos que subir", ha subrayado.

Por su parte, Martínez Mus ha señalado que la nieva planta de voluminosos es el resultado de "una forma de entender la gestión pública basada en la planificación, la colaboración institucional y la inversión útil".

Entrada de madera y otros enseres a la planta / Alex Domínguez

El vicepresidente ha remarcado que se van a recuperar más materiales, a reducir el rechazo que termina en vertedero y a dar una segunda vida a miles de muebles, enseres y residuos voluminosos "que hasta hace poco tenían muy pocas posibilidades de valorización".

Sostenibilidad

El presidente de la Diputación ha hecho un llamamiento a la concienciación ciudadana para hacer una buena gestión de los residuos y promover hábitos responsables. "La sostenibilidad cuesta, pero hacer las cosas bien nos ayudará a reducir costes y a dejar un planeta mejor”, ha afirmado.

Pérez ha subrayado que es cuestión de mentalizarse de que "si limpiamos, recogemos, reciclamos y tratamos correctamente los residuos acabaremos pagando menos y contribuyendo a reducir la huella medioambiental y a tener un futuro mejor para todos".