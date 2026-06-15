La playa de l’Almadrava de El Campello "estrena" la temporada alta con un vertido de fecales

Llega la temporada alta y con ella uno de los clásicos en El Campello: los vertidos de fecales. La playa de l’Almadrava ha sufrido este lunes por la mañana un derrame de residuos proveniente de una tubería que ha llegado hasta el mar.

El Ayuntamiento ha procedido al cierre de la playa, aunque durante una hora solo ha acotado la zona de la que había salido el vertido, permitiendo el baño en el resto. Ha sido después cuando, tras la recomendación del Instituto de Ecología Litoral, ha procedido a la clausura total.

El derrame de fecales se ha producido por la rotura de un cable de bombeo, ha confirmado el concejal de Playas y Mantenimiento, Rafael Galvañ, que ha añadido que el cierre es de forma preventiva durante 24 horas.

Los vecinos de la zona y bañistas se han encontrado con el "pastel" cuando estaban disfrutando de una mañana de baño. "Hace un mes ya se produjo un vertido de fecales que tuvo una semana cerrada la playa", aseguran dos mujeres a pie de l’Almadrava.

En primer término, la zona cerrada con una valla roja y, al fondo, bañistas / L. Gil López

Las residentes no ocultan su malestar con el Ayuntamiento por el estado en que se encuentra: "Es una playa que está abandonada, estamos hartos". Ponen como ejemplo que el servicio de socorrismo ha empezado precisamente este lunes cuando las de Muchavista y Carrer la Mar llevan desde el 1 de junio.

"Milla de fecales"

"Llevo 39 años aquí y lo que está pasando no lo he visto en la vida", aseguran las dos vecinas, que recalcan que pagan "como en la milla de oro y estamos en la milla de fecales".

Los vecinos recalcan que la tubería por la que ha salido el vertido es un aliviadero de una estación de bombeo "que lleva echando fecales al mar hace 20 años", pero antes era de vez en cuando y desde hace meses es cada vez más con más frecuencia "y para nada es puntual". Además, con la llegada del verano llegan los vecinos a la segunda residencia en El Campello y, con ella, los vertidos se incrementan.

La conselleria impulsó las obras de canalización precisamente para acabar con los vertidos de fecales en la zona norte del municipio. Los trabajos arrancaron en mayo de 2024 con un periodo de ejecución de quince meses, pero la última fecha prevista es precisamente antes del inicio del periodo estival de este 2026.

La tubería por donde salió el vertido al mar en El Campello / L. Gil López

El Consell, a través de la entidad de saneamiento, adjudicó la megaactuación por un coste inicial de 7,6 millones de euros, de los que la administración autonómica pone el 90 % y el Ayuntamiento campellero, el 10 % restante.

Saneamiento

La infraestructura va a acabar con los episodios de vertidos fecales con la mejora del sistema de saneamiento de la zona norte, en cuyas urbanizaciones viven alrededor de 7.300 personas y que cuentan con instalaciones obsoletas o insuficientes para la correcta gestión integral del agua.