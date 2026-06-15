San Vicente quema etapas con las obras de las piscinas: llega la fase de hormigón

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha certificado el "buen ritmo" de ejecución de las obras de la segunda fase del Centro del Agua, donde ya se ha iniciado el proceso de hormigonado de las cuatro nuevas piscinas contempladas en el proyecto.

Los trabajos avanzan conforme al calendario previsto y mantienen el horizonte de finalización fijado para 2027. Dados los plazos previstos, los vecinos no van a poder meterse en el agua hasta después de las elecciones municipales que se celebrarán en mayo del año que viene.

La piscina cubierta principal contará con unas dimensiones de 25 metros de largo por 16 metros de ancho y una profundidad variable de entre 1,60 y 1,90 metros. La piscina terapéutica y de hidromasaje tendrá una profundidad de 1,05 metros, mientras que la destinada a enseñanza oscilará entre los 70 y los 85 centímetros. Por su parte, la piscina exterior dispondrá de unas dimensiones de 10 por 20 metros y una profundidad que variará entre los 70 centímetros y los 1,20 metros.

El alcalde, Pachi Pascual, ha visitado este lunes las instalaciones acompañado por el concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, los arquitectos municipales y la dirección facultativa de la obra para comprobar sobre el terreno la evolución de una actuación considerada estratégica para el municipio.

Visita institucional a las obras de las piscinas de San Vicente / INFORMACIÓN

Durante la visita, el primer edil ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de los trabajos y ha destacado que las nuevas piscinas "ya empiezan a tomar forma y permiten apreciar la dimensión real de un proyecto muy esperado" por vecinos, clubes deportivos y usuarios.

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Pascual ha añadido que la ejecución está cumpliendo los plazos comprometidos, "lo que nos permite afrontar las próximas fases con optimismo y confianza". Además, ha subrayado que esta infraestructura supondrá "un salto cualitativo" para la práctica deportiva, la actividad terapéutica y el ocio saludable en San Vicente, ampliando considerablemente la oferta de servicios acuáticos municipales.

Los técnicos municipales han explicado que, una vez completados los trabajos de excavación, se está desarrollando la fase de hormigonado de los vasos de las piscinas y de las estructuras anexas, una actuación que se prolongará hasta el próximo mes de julio. Entre los trabajos más avanzados destaca también los sistemas de depuración y tratamiento del agua ubicados en la sala técnica subterránea.

Según el cronograma de ejecución, entre finales de agosto y principios de septiembre comenzarán las labores de cimentación, paso previo al montaje de la estructura de la cubierta superior del edificio. Paralelamente, se avanzará en el revestimiento de las piscinas con gresite: de color verde en la piscina exterior y blanco con marcaje negro en las piscinas cubiertas.

Placas fotovoltaicas

El proyecto incorpora diversas medidas orientadas a mejorar la sostenibilidad y la eficiencia energética de las instalaciones. Entre ellas destaca la instalación de placas fotovoltaicas sobre la cubierta, que contribuirán al suministro energético del complejo mediante un sistema mixto conectado también a la red convencional.

Obras de las piscinas de San Vicente / INFORMACIÓN

Asimismo, se ha proyectado un nuevo centro de transformación eléctrica que dará servicio tanto a esta segunda fase del Centro del Agua como a futuras actuaciones previstas en el entorno de la Ciudad Deportiva. Está previsto que los trabajos de instalación de los sistemas eléctricos y de climatización comiencen antes de finalizar el año.

El nuevo complejo ha sido diseñado para garantizar el cumplimiento de toda la normativa vigente en materia de accesibilidad, facilitando el uso de las instalaciones a personas con movilidad reducida o necesidades especiales. Para ello se incorporarán accesos adaptados a las piscinas, vestuarios y aseos accesibles, además de diferentes elementos destinados a mejorar la comodidad y seguridad de los usuarios.

Igualmente, se adecuarán los vestuarios y servicios de la piscina actualmente en funcionamiento y se habilitarán nuevos puntos de ducha previos al acceso a las zonas de baño.