El alcalde de Aigües mantiene la rebelión contra la ampliación de la planta de basuras de El Campello: "No hay respeto por nuestros vecinos"

Los detractores de la ampliación de la planta de basuras de El Campello continúan su cruzada. Es el caso del alcalde de Aigües, pequeño municipio del interior situado a menos de dos kilómetros de donde la empresa prevé desarrollar un nuevo vaso de vertido, reclama "respeto" a Jose Ramón González de Zárate, presidente del Consorcio Mare, entidad propietaria de la instalación.

El primer edil de Aigües, Emilio Solbes, ha salido al paso de las declaraciones de González de Zárate, en las que aseguraba que "por supuesto" que se va a hacer la ampliación, "cumpliendo todos los parámetros", porque se ha hecho "una gran inversión en la planta con esfuerzo de los municipios" y los ciudadanos de Marina Alta y Baixa "tienen derecho".

El Consorci Mare es la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta y Baixa y de El Campello, más de 427.000 ciudadanos.

Para Solbes, resulta "sorprendente" escuchar al presidente del Consorcio afirmar "con tanta rotundidad" que la ampliación del vertedero "se va a hacer sí o sí, como si la opinión de los vecinos afectados no importara en absoluto y como si todo estuviera ya decidido de antemano".

Para el regidor socialista, está "alejado de la realidad" de quienes conviven "cada día" con las consecuencias de esa instalación. "Mientras se habla de inversiones millonarias y de derechos de los municipios que forman parte del Consorcio, nadie parece acordarse de los derechos de los vecinos de Aigües", recalca.

Silencio

Solbes recuerda que durante meses el Ayuntamiento de Aigües ha solicitado reuniones, información y diálogo, así como ha presentado alegaciones, mociones y peticiones para conocer los detalles de una ampliación que afectará "directamente" al municipio. "La respuesta ha sido el silencio. Ni una reunión. Ni una explicación. Ni el más mínimo gesto de respeto institucional hacia nuestros vecinos", lamenta.

El alcalde incide en que si un vertedero no genera molestias, nadie habla de olores, pero cuando estos "forman parte de la conversación diaria de los vecinos, cuando son una queja constante y repetida, algo no está funcionando tan bien como algunos pretenden hacer creer".

Por ello, exige "respeto" a los vecinos, al Ayuntamiento y a un pueblo "que merece ser escuchado antes de que otros decidan sobre su futuro desde un despacho". Por último, recalca que "si tan convencidos están de que esta ampliación es buena para todos, ¿por qué han evitado sentarse a hablar con quienes van a sufrir sus consecuencias más de cerca?".

Superficie

FCC prevé ejecutar el nuevo vaso de vertido al norte, este y oeste del vertedero actual con una superficie total de celda de 70.972 metros cuadrados para albergar hasta 1,72 millones de metros cúbicos de residuos, una extensión que equivale aproximadamente a ocho campos de fútbol.

El anuncio de la expansión provocó el rechazo vecinal no solo en El Campello, también en el pequeño pueblo, donde se ha constituido la Plataforma Independiente de Aigües (PIA) de afectados por el vertedero de El Campello. Está formada por más de sesenta personas y su gran demanda es que el Consell no apruebe la ampliación de la planta.