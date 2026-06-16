Una sola empresa (y sobre la bocina) se presenta para reformar el colegio L'Horta de San Vicente

Una única empresa se ha presentado para reformar el colegio L'Horta de San Vicente del Raspeig, una de las tres grandes y demandadas obras de la comunidad educativa. Y lo ha hecho apurando los plazos, el último día que había para hacer la oferta, el pasado 4 de junio.

El presupuesto de licitación es de 964.755,41 euros, IVA incluido, mientras la mercantil ha ofrecido 963.790,64 euros, según consta en la documentación recogida en la plataforma de contratación. Por ello, la mesa de contratación propone la adjudicación, si bien incide en que se deberá comprobar si incurre en baja temeraria, según los criterios fijados en los pliegos.

Fuentes municipales inciden en que el área de Contratación ya ha requerido a la empresa licitadora la documentación correspondiente para su revisión y análisis y, si es correcta, la adjudicación podría aprobarse "en las próximas semanas".

La mercantil, Abala Infraestructuras SL, es una conocida de San Vicente, ya que en la actualidad está realizando las obras de construcción de las cuatro piscinas del Centro de Agua.

La actuación prevista en el colegio L'Horta incluye la edificación de un edificio independiente para gimnasio con una extensión de alrededor de 400 metros cuadrados, la adecuación de la instalación eléctrica y el cambio de la fuente de suministro de la calefacción, unas mejoras que se prevé realizar entre los ejercicios 2026 y 2027.

Vestuarios

Las nuevas dependencias deportivas se ubicarán en la zona norte de la parcela del colegio L’Horta, junto a la zona de juegos. Estarán equipadas con una pista polideportiva de cerca de 180 metros cuadrados, dos vestuarios, un despacho y un almacén para material deportivo.

El alcalde de San Vicente, Pachi Pascual, ha valorado positivamente este avance y ha manifestado su deseo de que "después del verano" puedan comenzar en L'Horta las primeras actuaciones del Plan Edificant en San Vicente, "tras muchos años de bloqueo y retrasos".

El contrato para las obras de mejora del centro educativo quedó desierto la primera vez al no presentarse ninguna empresa para hacerse con el proyecto, por lo que unas semanas después el gobierno local aprobó un nuevo pliego de cláusulas jurídico-administrativas y un nuevo concurso.

Plazo de ejecución

Se mantenía la misma dotación, 965.000 euros, y el plazo de ejecución, 10 meses, pero había una variación referente a la titulación del jefe de obra. Así, se consideró conveniente mejorar la redacción para aclarar que son puntuables en este criterio, en condiciones de igualdad, titulaciones universitarias habilitantes en el ámbito de la edificación que son objeto de este contrato, tales como arquitecto o grado en Arquitectura más máster habilitante en Arquitectura, arquitecto técnico o grado en Ingeniería de la Edificación, ingeniero de Obras Públicas o grado en Ingeniería Civil o titulaciones equivalentes.

El alcalde ha señalado que al PSOE "se le llena la boca hablando" de las infraestructuras educativas pendientes en el municipio, pero subraya que durante sus ocho años al frente del gobierno "dejaron muy poco hecho. Ahora, por fin, acabaremos con la parálisis" con la adjudicación del contrato del centro escolar.

Pascual ha confirmado que el Ayuntamiento y la Dirección General de Infraestructuras continúan avanzando para iniciar también durante 2027 los proyectos de la ampliación del CIPFP Canastell y la construcción del nuevo IES número 6, las otras dos grandes reinvidicaciones. Estas actuaciones están incluidas que los presupuestos municipales de 2026 con partidas de 231.000 euros y 2,7 millones de euros, respectivamente.