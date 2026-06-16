Vecinos y oposición, contra la ampliación de la planta de basuras de El Campello: "Una carga desproporcionada"

El rechazo a la ampliación del vertedero de El Campello sigue dando pasos hacia adelante. Los partidos de la oposición de izquierdas en el Ayuntamiento han presentado por registro un escrito ante la Conselleria de Medio Ambiente en el que expresan su rotundo rechazo a la medida que plantea la empresa explotadora.

El documento se refuerza con la inclusión de más de 3.500 firmas vecinales en contra del proyecto y que muestran la oposición ciudadana a la iniciativa que plantea la empresa. FCC prevé ejecutar el nuevo vaso de vertido al norte, este y oeste del vertedero actual con una superficie total de celda de 70.972 metros cuadrados para albergar hasta 1,72 millones de metros cúbicos de residuos.

PSOE, Compromís, Per El Campello y Esquerra Unida-Unides Podem exponen en el escrito presentado el "profundo malestar y preocupación" vecinal de El Campello, municipio que alberga desde hace más de dos décadas la planta de tratamiento de residuos y el vertedero de rechazos en la zona norte.

Durante todo este tiempo, los vecinos han soportado "de forma directa continuas molestias" por malos olores, así como un impacto "negativo en el medio ambiente, la salud y su calidad de vida", extendiéndose estas afecciones a municipios colindantes como Aigües.

Y es que el anuncio de la expansión ha provocado el rechazo vecinal no solo en El Campello, también en el pequeño pueblo, donde se acaba de constituir la Plataforma Independiente de Aigües (PIA) de afectados por el vertedero de El Campello. Está formada por más de sesenta personas y su gran demanda es que el Consell no apruebe la ampliación de la planta.

Los portavoces de Podem, Compromís, Per El Campello, EU y PSOE, en la presentación del escrito y las firmas / INFORMACIÓN

El Campello asume actualmente, inciden, una "carga desproporcionada que beneficia a intereses supramunicipales" al recibir los residuos de hasta 52 municipios, los de la Marina Alta y Baixa, una situación "que satura el territorio y requiere una solución definitiva" basada en la sostenibilidad.

Autorización ambiental

La solicitud de la empresa para realizar una modificación sustancial de la autorización ambiental integrada y ampliar la superficie del vertedero en 70.972 metros cuadrados adicionales, una extensión que equivale aproximadamente a ocho campos de fútbol, para albergar 1,72 millones de metros cúbicos de residuos "agrava la situación actual".

Esta propuesta, planteada apenas dos años después de la última ampliación ejecutada de diez metros en altura, "perpetúa un modelo" que ya ha superado las previsiones iniciales. Prolongar la actividad del vertedero durante casi dos décadas más "contradice los objetivos de reducción, recogida selectiva y reciclaje que marcan las normativas autonómica, estatal y europea en materia de economía circular, postergando la necesaria transición ecológica de la gestión de residuos", recoge el escrito.

Por todo lo expuesto, los grupos municipales firmantes, solicitan a la Conselleria de Medio Ambiente que rechace "categóricamente" la ampliación del vertedero para otros 20 años.

Alternativa viable

Asimismo, exigen formalmente que se inicien los trámites para buscar, de manera urgente, una alternativa "viable" en la gestión y zonificación de los residuos para que un solo pueblo "no tenga que seguir soportando toda la carga de 52 municipios de dos comarcas de las que no formamos parte", en referencia a que la planta de El Campello asume la basura de la Marina Alta y Baixa.

Las formaciones políticas han querido agradecer a todos los colectivos y personas implicadas en esta recogida, así como al ayuntamiento de Aigües.

No parece que esta entrega de firmas y escrito vaya a servir de mucho, a tenor de las declaraciones en las Cortes Valencianas hace un mes del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus. "Estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar que el vertedero de El Campello siga prestando servicio", ha asegurado el conseller.